Ya sin amparo, van contra Ex Fiscal Anticorrupción por abandonar su cargo

Tras abandonar el cargo sin cumplir con el proceso de entrega que marca la Ley, el ex fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres Zamudio, buscó ampararse ante la justicia federal en contra de la Contraloría Interna de la Fiscalía y de actos de la fiscal encargada, Verónica Hernández.



Cabe recordar que el órgano interno de control se encuentra a cargo de Rafael Ambrosio Caballero Verdejo, quien fue designado en el cargo por el Congreso del Estado el pasado 14 de noviembre.



Torres Zamudio buscó protegerse en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general al interior del organismo, acusando que en su momento el Contralor General de la Fiscalía no admitió al representante y los testigos que propuso para cumplir con su salida del cargo.



Incluso admitió que no acudió a cumplir con este requisito debido a que existen procesos penales que implican su detención.



El exfiscal mantiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura y otro del que se desconoce la razón que la que fue liberada, de ahí que permanece prófugo desde el pasado mes de septiembre.



En su recurso, Torres Zamudio acusó la inconstitucionalidad del artículo que obliga a los servidores públicos de la Fiscalía a cumplir con una serie de requisitos para dejar el cargo.



Pese a esto el juzgado ante el que interpuso la demanda de amparo determinó que se actualiza una causa indudable y manifiesta de improcedencia, de ahí que la desechó de plano, ya que según la autoridad jurisdiccional la negativa del contralor no es impugnable por sí sola mediante el juicio de garantías.



“Ello es así, porque dicho auto forma parte de un procedimiento como resulta ser el procedimiento que deben seguir los servidores públicos de la Fiscalía General al separarse de su empleo, cargo o comisión”.