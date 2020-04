Ya sin turistas, especies andan libres en playas de Cazones

Tras el cierre de playas en Chaparrales, municipio de Cazones, la ausencia de turistas propició el aumento en la llegada de fauna endémica veracruzana.



Al respecto, Eleazar García Núñez, encargado del “Campamento Tortuguero del Totonacapan”, de la congregación Marco Antonio Muñoz, admitió que la ausencia de visitantes permitió divisar desde mantarrayas hasta una nutria.



"Estamos viendo nadar muchas tortugas verdes; estas van a empezar su temporada de anidación en mayo y junio, pero ya las vemos en nuestras playas", refirió.



Señaló que aunque este ejemplar todavía no desova, debido a la temporada, personal del Campamento, observó la presencia de los reptiles nadando con libertad.



Igual observó en libertad una nutria y mantarrayas.



Las desiertas playas de Chaparrales permite a las tortugas lora continuar con su ciclo de vida en tierra sin la intromisión de las multitudes, sólo con la asistencia de los voluntarios del Campamento Tortuguero.



"Han estado desovando con mayor tranquilidad, sin ser molestadas, el cerrar las playas a la (gente) permite a las tortugas circular libremente y no ser molestadas", explicó, y aclaró que esto no implica un incremento en la población de los quelonios.



En este caso, la temporada de desove de las tortugas lora inicia "oficialmente" el 15 de marzo; sin embargo, voluntarios del campamento localizaron el primer nido el 28 de marzo, y el domingo 5 de abril, descubrieron 13 nidos.



"Estamos en la estación 126 de nuestro campamento. Está balizado cada 50 metros por estación y entre Barra de Cazones y Chaparrales acaba de salir una tortuga, pero no desovó, volvió al mar y estamos a la espera de que vuelva a salir", añadió.



Detalló que desde el inicio de la temporada se han localizado 17 nidos, sin que esto implique una baja o un alza.



"Si las playas se cerraran 30 o 40 años, podríamos tener un crecimiento de las poblaciones, pero esta vez, que se hace por primera vez no reflejan este dato, solo que las tortugas están desovando sin ser molestadas", abundó.