Ya sin ultrajes, Cuitláhuac va por nueva Ley para castigar ataques contra policías

Debido a que se declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que enviará al Congreso del Estado una nueva iniciativa de Ley para castigar la agresión violenta con armas contra servidores públicos.El mandatario explicó que debido al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya no podrá establecerse el mismo delito.“En definitiva no puede ser ‘ultrajes a la autoridad’, la Corte te lo esta diciendo, puede ser ‘agresión violenta’, ya lo veremos inmediatamente, vamos a ponernos a trabajar con los equipos jurídicos”, dijo.El Gobernador informó que esta misma semana enviará la iniciativa al Congreso para que también estos días sea votada.De este modo, sostuvo que la finalidad es garantizar la protección de los cuerpos policiacos en los operativos en los que puedan enfrentar agresiones con armas de fuego y que no haya un vacío legal, por lo que reiteró que es muy probable que sea mañana cuando presente al Congreso del estado otra iniciativa de Ley.Cuitláhuac García asentó que su gobierno continuará respaldando de esta manera las acciones apegadas a derecho para combatir la delincuencia; ya que al incrementar hasta 6 mil policías en el estado, se incrementó la agresión a éstos con armas de fuego, del 2018 al 2021, en más del 100 por ciento y se registraron 47 policías abatidos.Por tanto, precisó que esta nueva iniciativa que presentará mañana martes, ya no contemplará la redacción de la reforma de 2003 al Código Penal del Estado de Veracruz, que fue aprobada por PRI, PAN y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, y que a su decir, es la redacción que la SCJN está echando abajo.“Veremos la mejor redacción para que el mandato constitucional del artículo 19 se cumpla y nos ayude a proteger a la sociedad veracruzana. Ese el papel que me tocó jugar y es mi responsabilidad proteger a la sociedad y en eso voy a seguir empeñado. Por lo tanto me corresponde inmediatamente hacer una propuesta de iniciativa para proteger a quienes pudieran ser agredidos de manera violenta con armas: ciudadanos y funcionarios de seguridad”.García Jiménez dejó en claro que ya trabajan especialistas en la redacción de esta ley para evitar situaciones como la que se generó con el delito de ultrajes que data de 2003 y que fue el motivo de la determinación de la máxima autoridad.El mandatario reconoció que el objetivo de la adecuación que se llevó a cabo en Código Penal de Veracruz, fue lo que se desprendía del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, ante la determinación de los magistrados se acatará la resolución una vez que se notifique al Estado y se presentará otra para resguardar a la población, así como autoridades.“Quedó muy claro cuál fue nuestra intensión, necesitábamos reducir los altos incides de violencia en el estado, al trabajar con más policías, necesitábamos dar mayor protección, en las agravantes, ellos no argumentan sobre las agravantes, argumentan sobre el encabezado y son criterios, pues, ahora que nos lo comuniquen haremos el análisis, no hay problema, yo debo asumir la responsabilidad de cubrir lo que se queda sin protegerse, que es la agresión violenta contra las personas o autoridad”, dijo.El Gobernador recordó que el delito no fue creado en su gestión, sin embargo, la adecuación que se realizó tuvo como objetivo proteger a los elementos policiacos que eran objeto agresiones violentas por combatir los altos índices delictivos, al igual que a la población en general.“Es importante ahora que vemos la argumentación la siguiente, yo no cree el delito, lo que busque es resolver una problemática que se agravaba en Veracruz”, expuso.Insistió en que esperará conocer la argumentación que llevó a los Ministros de la SCJN, para determinar cómo inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, para que la nueva iniciativa no lleve ninguna situación en la redacción y evitar en el futuro una situación como la antes expuesta.“Ya todos tomamos nota de que palabras no se deben usar, que tipos penales deben usarse, incluso si caben en otra materia, esa es la formulación. La enviaré mañana y espero que esta semana la analice el Congreso”, finalizó el Gobernador de Veracruz.