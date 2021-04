Ya tardó la segunda vacuna en Teocelo, temen adultos mayores

Adultos mayores de 60 años que recibieron la vacuna antiCOVID en el municipio de Teocelo, dijeron sentirse preocupados debido a que la primera dosis se les aplicó el pasado 16 de febrero y ya pasaron casi dos meses de esto.



Y es que señalaron que las autoridades de Salud y del Bienestar no les han informado una próxima fecha para que puedan aplicarse la segunda inoculación.



“Estamos nerviosos se nos aplicó el 16 de febrero y no nos han dicho nada y ya vamos para dos meses, hoy ya es día 13 de abril y vamos para dos meses”, comentaron.



Además, refirieron que este martes dio inicio en el municipio de Perote la jornada para la segunda aplicación de la vacuna, cuando allá se aplicó el primer biológico hasta el 9 de marzo, casi un mes después que en Teocelo.



“Estamos más inquietos porque supimos que en Perote aplicaron la primera dosis el 9 de marzo y ya están aplicando la segunda dosis, entonces Quisiéramos que se diera a saber porque no entendemos por qué; no llevan un orden para la segunda toma, porque nosotros tenemos un mes de retraso que Perote” explicaron.



Cabe señalar que en el municipio de Teocelo se aplicaron lotes de la vacuna Astrazeneca el pasado 15 de febrero.