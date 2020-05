Ya tendrían a responsables de incendio registrado en abril en Tlilapan

El alcalde de San Andrés Tenejapan, Magdaleno Ramos, dijo que ya se tienen datos que indican qué familia fue la que provocó, al quemar basura, el incendio forestal del pasado abril, en el municipio de Tlilapan, el cual requirió de muchos días para ser sofocado.



"Se está investigando. El problema es que, aunque la gente vea un problema no da a conocer. Pero lo que sí sabemos es que fue un descuido por parte de una familia que quemó basura y por lo cual se propagó el incendio. Pero la familia creo que ya se fue hasta del municipio".



Y es que, desde el 13 de abril hasta el 17 de abril, cuerpos de auxilio y brigadistas forestales trabajaron para poder sofocar este siniestro, incluso se tuvo que echar mano de apoyo aéreo para esta labor.



En este sentido, aclaró el entrevistado, el incendio ocurrió en el municipio de Tlilapan y no en San Andrés Tenejapan como se ha dicho. Sin embargo, es de recordar que las llamas pronto se extendieron también hasta el municipio de Rafael Delgado, lo cual provocó temor de la gente que vive en esas tres localidades



Finalmente y en referencia al cierre de los panteones durante este 9, 10 y 11 de mayo, dijo el Alcalde que se está cumpliendo con esta medida para prevenir el COVID- 19. "De hecho, hemos estado perifoneando y regalando cubrebocas, ya no permitimos eventos masivos".