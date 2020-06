Ya van 37 comercios clausurados en Xalapa durante cuarentena

El municipio de Xalapa acumula 37 establecimientos clausurados por no acatar la restricción de cierre durante la emergencia saniatria por COVID-19, informó el regidor titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Francisco Javier González Villagómez.



En este caso las sanciones se aplicaron a empresas con actividades no esenciales, entre estos, gimnasios y bares, dijo el edil.



"Son los que se han cerrado (gimnasios y bares) y son los que más nos preocupan porque generan más posibilidades de contagio y vamos sobre eso".



Aclaró que las clausuras se aplicaron luego de corroborar la prestación de servicio de pesas y aparatos en centros de acondicionamiento físico; por lo que descartó una cacería de brujas contra los gimnasios.



"La información es que sí estaban laborando, los inspectores no ingresan inmediatamente a las instalaciones sino esperar un tiempo prudente y hasta tienen video de la gente que llega con ropa deportiva a hacer ejercicio".



Incluso, el regidor indicó que los inspectores esperan una hora tras grabar la evidencia para proceder con la notificación al propietario y no incurrir en errores.



"Se les da la posibilidad de que los negocios cierren antes de que los clausuren porque genera multas, que tomen la decisión de cerrar, que apoyen la situación de la pandemia en este momento con las medidas de sanidad".