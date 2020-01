La aún secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, desconoció la legalidad del Congreso Nacional que esta tarde se alista a relevarla como dirigente.



“El Comité Ejecutivo Nacional, es el único órgano de dirección de Morena que puede establecer los lineamientos para el cambio de dirigencia de nuestro partido. La unidad en el partido y el apoyo al presidente @lopezobrador_ son el camino”, escribió en su cuenta de Twitter.



Según Polevnsky el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al CEN de Morena reponer la elección Interna anulada en octubre y el Congreso-cuya plenaria no es legal, según ha dicho- no puede tomar decisiones que no le corresponden.