Yeri Mua rechaza señalamientos del Comité del Carnaval de Veracruz

La actual Reina del Carnaval de Veracruz, Yeri Mua, afirma que sus polémicas como influencer no dejaron mal a las fiestas del 2022 y expuso a sus millones de seguidores la “pésima organización” y los “horribles, viejos y reutilizados carritos alegóricos”.Luego de que el presidente del Comité Organizador del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, la señaló de renunciar a la corona y no participar en las actividades de las fiestas, la aludida afirmó que nunca la dejaron ser parte de las decisiones que se tomaron a pesar de los 2 millones de pesos que aportó de su elección y lo que dio para el Rey del Carnaval, su exnovio Brian “Paponas”.“Todo Facebook se burló e indignó de los horribles, viejos y reutilizados carritos alegóricos, los constantes retrasos de los recorridos, la falta de seguridad y organización y la pésima elección de artistas. Se nota que los 2 millones de pesos más el dinero que le di al rey para que ganara fueron bien utilizados, ¿verdad?”, escribió a través de su red.“No me niego a coronar a la siguiente reina, pero sí me niego a que el comité quiera querer dejarme en mal cuando ellos son los culpables de la decaída de esta gran fiesta y desde hace años”.Sobre el cambio de las reglas para la elección de la Reina del Carnaval, Yeri Mua también fue contundente y afirmó que seguirá siendo por “pura mochada” porque si bien aseguran no será por la que aporte mayor cantidad económica, continuará rigiéndose por este tema.Más indignante aún es que los veracruzanos ya no elegirán a la su reina porque sería por elección en certamen.“Pollo (Luis Antonio Pérez Fraga), ¿por qué no les dices la verdad? las exreinas se reunieron contigo en privado para convencerte de que cambien las regla$, ¿ustedes creen que la siguiente reina ganará sin dinero? Pero si es lo que más le gusta al comité, ¿no se dan cuenta? sólo les quitaron su derecho a elegir la reina; ahora el comité la va a elegir, traducción: seguirá siendo por dinero, sólo que al estilo de la política en México ‘a pura mochada’”.Yeri Mua afirmó que los malos resultados del carnaval no son culpa de la Reina, sino del Comité que no ejecutó los recursos que se aportaron a través de la elección de la Corte Real.“Seguramente lo donaron a alguna buena obra porque nuestras calles siguen destruidas, hay colonias sin agua ni luz y los últimos 10 carnavales han sido todo un fracaso nos comprarán horrible con el carnaval de Mazatlán y para ser honestos el nuestro queda muy por debajo, ¿es culpa de la Reina o del comité? a mí ni siquiera me dejaban tener ningún tipo de participación con su horrenda toma de decisiones”.Agregó que no ha sido parte de las actividades del Comité del Carnaval es porque tiene otros proyectos laborales y no desea dar más proyección a la fiesta que dejó en ridículo a los jarochos.Incluso, hubo otra reina del Carnaval que fue encarcelada por asesinato de sus hijos y no fue destituida porque sus crímenes no tienen nada que ver con la fiesta carnestolendas.De inmediato sus seguidores llenaron la publicación de reacciones y comentarios de apoyo.