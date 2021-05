El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya dado la instrucción para que se ordenara la aprehensión en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, pues aseguró que no es su fuerte la venganza y porque “no soy dos caras”.



“La Fiscalía de la República es autónoma, yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy dos caras, como los son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía”, comentó en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.