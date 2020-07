Yolli “N” continuará detenida en Penal de Pacho Viejo; le niegan prisión domiciliaria

Yolli “N” continuará detenida en el Penal de Pacho Viejo hasta que culmine su proceso por los cargos que se le imputan, determinó un Juez de Control.



La tarde de este viernes, en el Juzgado de Control y Proceso Penal ubicado en Pacho Viejo, Veracruz, se llevó a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar de Yolli “N”, por la prisión preventiva necesaria que en audiencias anteriores le fuera dictada.



Y es que la defensa de Yolli “N”, argumentó que las condiciones por las cuales se dictó la medida habían variado, por lo que solicitaban que Yolli continuara el proceso en su domicilio.



Sin embargo, el juez determinó no ha lugar, después de la valoración de los datos de prueba ofrecidos por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de haber escuchado los alegatos realizados por las partes.



Por tanto, la solicitud realizada por parte de la defensa fue rechazada, puesto que existen elementos que presumen un peligro de sustracción para Yolli “N”, por lo que la medida cautelar, debe permanecer en los términos que fue dictada.



Yolli “N”, ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), fue detenida el pasado 26 de marzo, por lo delitos de coalición, abuso de autoridad e incumpliendo de un deber legal en agravio del patrimonio del IVAI.



Hasta el momento continúa la investigación y cabe mencionar que la ex funcionaria fue inhabilitada del cargo por órgano interno de control del instituto, luego de negarse a declarar bienes inmuebles.



Aunque tramitó un amparo federal, éste le fue negado, por lo que al culminar su cargo y perder el fuero constitucional, fue detenida y este viernes se confirmó que su proceso lo continuará desde el penal de Pacho Viejo.