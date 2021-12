YosStop saldrá de Santa Martha Acatitla; continuará su proceso en libertad

Un juez de Control determinó modificar la medida cautelar a Yoseline Hoffman, youtuber conocida como YosStop, por lo que se espera salga de la prisión de Santa Martha Acatitla.El juzgador determinó modificar la medida cautelar sin que el Ministerio Público de la FGJ se opusiera. Sin embargo, la mujer deberá continuar su proceso en libertad y en un domicilio establecido en donde las autoridades podrán hacerle notificaciones.La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Yoseline Hoffman, luego que se reclasificara el delito de pornografía infantil a solo discriminación, delito que no amerita la prisión.El agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito y la víctima, Ainara, aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada.La FGJ señaló que se apegaron a la justicia restaurativa, el cual permite que las partes involucradas logren un acuerdo reparatorio.Dicho acuerdo consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.Asimismo, deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a los que asistirá, capacitarse en el tema de víctimas, así como donar el cinco por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivas.Esta determinación se deriva luego que uno de los sujetos imputados por la agresión contra Ainara Suárez, dejara el internamiento en el que se encontraba.El pasado 11 de noviembre un juez especializado en Justicia para Adolescentes impuso una sanción de dos años dos meses y 22 días contra Axel "N", uno de los agresores de la joven Ainara, pero llevará su pena en libertad asistida.En audiencia, el juzgador leyó los puntos resolutivos en los que se le impuso dicha sanción al agresor, quien estará bajo resguardo de sus familiares, medida que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) aceptó.Tanto el Ministerio Público como la asesoría de la víctima no se opusieron a la medida que el juez había determinado, por lo que ordenó la externación del adolescente, quien fue detenido cuando intentaba viajar a Miami.