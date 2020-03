Sara Fernanda Giromini, conocida como Sara Winter, aseguró el feminismo en nada ayuda a las mujeres.



En su visita a Orizaba, la youtuber, conferencista, escritora, activista Provida y política brasileña, conocida por fundar el grupo feminista radical Femen, en Brasil y después convertirse al catolicismo, ahora escribe contra el feminismo.



Indicó que no son necesarias acciones como la del pasado 9 de marzo, cuando se pidió que ninguna mujer se moviera. "No es necesario estar desnuda en la calle, tampoco practicar hechos de terrorismo en contra de templos cristianos para ayudar a la mujer, hay muchas más maneras de hacerlo sin destruir".



Agregó que el movimiento feminista en ningún momento quiere ayudar a las mujeres sino que quiere utilizar los dolores y traumas de éstas para usarlas como marionetas políticas.



Y es que dijo que el movimiento feminista en ningún momento habla sobre apoyo o ayuda a ellas.



Agregó que la familia como se conoce entre hombre y mujer y los hijos, los libros de feminismo establecen que debe quedar destruida y que deben de aparecer nuevos modelos de familia.



"Tuve contacto con escritoras feministas que dicen que los hombres son discapacitados emocionales, que la relación heterosexual es una violación, que el lesbianismo es un hecho revolucionario; entonces las jovencitas están siendo cada vez más captadas por este movimiento pero este movimiento esclaviza a la mujer. Por eso mi mensaje es que quien quiere involucrarse en la lucha contra el machismo, porque existe, en contra la violencia no necesita estar abajo de un paraguas ideológico ni radicalizarse".



Apuntó que durante 5 años, ella fue la mayor feminista de Brasil, viajó a Ucrania para ser entrenada y todo fue financiado. En este período, acotó, en ningún momento ayudó a ninguna mujer porque así lo marca la ideología.



Cuestionó la idea de funcionarios como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien a toda costa quiere, dijo, legalizar el aborto. De igual forma, apuntó que los hospitales en México no tienen la capacidad para otorgar los abortos a toda aquella mujer que lo quiera hacer.



Por eso consideró que políticas públicas integradas de salud son en las que deberían de pensar los gobiernos y funcionarios como Sánchez Cordero. Sin dejar atrás las políticas públicas para mujeres embarazadas que tienen embarazos no planeados, o aquellas que ayuden a todas las mujeres a mejorar su salud.



Insistió en que el movimiento feminista no quiere acoger a las mujeres ni apoyarlas, incluso dijo que en Brasil las feministas se han opuesto a reforzar las medidas de castigo en contra de delincuentes como aquellos que violan niños.



"Las feministas están rechazando los proyectos que van a bajar las tasas de violaciones. Pero si ya no hay violaciones no va haber movimientos, ya no van a tener porqué gritar que el violador eres tú y que la culpa no era mía. No conozco algún movimiento feminista que ayude a las mujeres a recuperarse de la violencia pero sí conozco un sinnúmero de movimientos católicos que están haciendo esto, por ejemplo las feministas no tienen un solo orfanato para niños lo que los católicos sí, pues tienen muchos".