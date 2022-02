Yunes usó deuda duartista con municipios para “negociar”; hizo crecer problema

En la pasada administración estatal panista de Miguel Ángel Yunes Linares, encontraron la forma de “negociar” los adeudos de fondos federales que dejó la administración duartista con Ayuntamientos a través de despachos de gestión ligados a “gente de Yunes”, acusó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa desde Sala de Banderas en Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo recordó que por ello su antecesor tampoco cubrió los recursos que adeudaba el Estado, lo que generó además intereses y que la deuda aumentara.Es por ello que reiteró que la persecución de exfuncionarios duartistas que Yunes encarceló y luego salieron en libertad, sólo se trató de un tema mediático.“Ya sabemos que le encontraron cómo negociar y sacar provecho de eso. Algunos despachos que se ofrecieron para litigar los pagos de adeudos tienen relación con gente de Yunes”, dijo.Asimismo, reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGR) están encabezadas por nuevos funcionarios donde la ley se aplica.“No se puede hacer justicia aquí, qué bueno que en la FGR hay otras personas y en la FGE hay otras personas, aquí no va a haber contemplaciones, se seguirán los procesos judiciales conforme a derecho y no se litigará en medios para no afectar a nadie. Parejo como lo ha hecho la fiscal Verónica Hernández Giadiáns”.Finalmente, Cuitláhuac García reiteró que en esta administración estatal y federal no hay negociaciones, la prueba es la extradición de Karime Macías y la detención de varios exfuncionarios estatales de las dos pasadas administraciones.“Hemos dejado muy claro que no nos prestamos a negociaciones y continuamos los procesos apegados a derecho”, concluyó el Gobernador de Veracruz.