Yunismo abandonó hospitales y Julen Rementería prefirió callar: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez definió como “vocero parlanchín de las mentiras”, en clara referencia al senador panista Julen Rementería del Puerto, a quien le criticó que durante dos años del yunismo fue Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz (SIOP) y no hizo nada por mejorar los hospitales y clínicas de la entidad.Y es que exhibió que en el bienio que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares se dejaron varios centros de salud inconclusos.En conferencia de prensa y con pruebas fotográficas del antes y ahora, el Mandatario mostró algunas de las obras abandonadas y rescatadas por el actual Gobierno, como lo son los centros de salud “El Fortín”, en el municipio de Atzalan; “Mata de Tejón”, en Cotaxtla; “Tierra Nueva”, en Playa Vicente y “Libertad”, en Villa Aldama.Igualmente, el Hospital Psiquiátrico en Orizaba y el Hospital Materno Infantil en Coatzacoalcos, que además se convirtieron en Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME-19) y Hospital COVID, con intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDEMA).“Así los recibimos, en ruinas. Ellos tuvieron la oportunidad de arreglarlos y no lo hicieron, no solamente en los doce años que estuvieron en el poder a nivel nacional, tampoco hicieron nada en dos años aquí en Veracruz y ahora van a otros espacios a querer engañar”, asentó el titular del Ejecutivo estatal.En este sentido, informó que el plan de recuperación y rehabilitación de los más de 800 centros de salud del Estado va avanzando aunque éste se postergó debido a la pandemia “pero seguimos trabajando y estamos cumpliendo; vamos a terminar el sexenio con todos los centros de salud intervenidos para rehabilitación, construcción o ampliación”.García Jiménez reconoció que además del sistema de salud, también se registraron diversas irregularidades en obras, como es el caso del sector educativo por lo que se procedió a interponer las denuncias contra exfuncionarios yunistas.“Eso ya la Fiscalía tendrá que informar, si existen carpetas de denuncias aquí en Veracruz las hay por el tema de educación, Espacios Educativos las hay. Hablaremos con la Fiscalía para saber cómo van las dependencias; son denuncias contra funcionarios de dependencias de la administración anterior”, señaló.Asimismo, puntualizó que en la actual gestión que encabeza se retomó la responsabilidad para concluir los trabajos en varios nosocomios, por lo que reiteró que el senador olvida esta situación cuando hace señalamientos.Y es que Julen Rementería acusó que la federación contrató a médicos cubanos para atender casos de COVID, sin embargo, los galenos caribeños, a decir del senador panista, carecían de título profesional, situación que generó una reacción del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de diversos actores políticos.