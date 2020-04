Yunismo desatendió reconstrucción de inmuebles dañados por sismos de 2017 y 2018

Durante el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares no se atendieron 52 escuelas, 15 inmuebles en materia de salud, 14 edificios considerados patrimonio histórico y cultura y 7 viviendas, que resultaron afectados durante los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero de 2018.



Por ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) este año continuará y coordinará el Programa Nacional de Reconstrucción que contempla 2 mil 843 millones de pesos para abatir el rezago de atención a las personas y comunidades afectadas de 12 entidades federativas de la región Centro/Sur, incluido Veracruz.



Hasta el momento se estima que el número de familias que vieron afectadas sus viviendas es superior a 200 mil en los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, y que aún no reciben atención.



La población objetivo del programa son los municipios afectados por los sismos, para atender la reconstrucción de viviendas e inmuebles de infraestructura de salud, educación y bienes culturales, en beneficio de los habitantes y comunidades que no hayan sido atendidos en su totalidad, o no dispongan de recursos asignados, incluidos los que no estén contemplados en las declaratorias de desastre natural.



En las Reglas de Operación del Programa se especifica que debido a que no fue elaborado en su momento un diagnóstico preciso de los daños y por no haberse registrado de manera adecuada los avances en la reconstrucción durante la administración anterior, fue necesario actualizar el diagnóstico de daños, particularmente en lo que se refiere a la vivienda, así como tener un registro con precisión de los avances, a la par que se tomarán acciones para atender el rezago.



Tan solo, a partir del trabajo de campo elaborado por los equipos de las dependencias y entidades que han participado en el programa, se han identificado daños en algunos inmuebles de los estados de Hidalgo y Tabasco, entidades no consideradas en las Declaratorias de Desastre que se emitieron con motivo de los sismos, así como afectaciones en un número mayor de municipios que los contemplados en dichas declaratorias, llegando a sumar más de 1 mil 300.



Mientras que el número de inmuebles destinados a la infraestructura educativa y de salud, así como aquellos que tienen valor como patrimonio cultural, es superior, hasta ahora, en un 10% a lo estimado originalmente.



La SEDATU señala que considerando los escasos avances en la administración anterior, a lo largo de 2019, con la aplicación del programa, se realizaron 37 mil acciones distribuidas por sector en:



36 mil 495 acciones de vivienda, 206 acciones en educación, 81 acciones en salud, y 209 acciones en cultura. Sin embargo, es evidente que aún existen daños en viviendas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como en bienes culturales y, por ende, un número importante de familias y comunidades que requieren la protección y garantía de sus derechos humanos por parte del Estado.



Por lo que este año serán atendidos los municipios afectados de los 12 estados, en beneficio de su población, mediante un conjunto de instrumentos presupuestarios para el impulso de proyectos y acciones de reconstrucción de viviendas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como la restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y conservación de bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos.