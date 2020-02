Yunismo habría malversado todo el dinero federal para Videovigilancia

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó 350 millones de pesos federales que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares utilizó para el Programa de Cámaras de Vigilancia en el Estado durante 2018.



Se concluyó que el 100 por ciento de los recursos están observados por posible daño patrimonial, ya que los bienes supuestamente adquiridos “no fueron localizados”.



El órgano fiscalizó la gestión de los recursos transferidos al Estado, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas.



El monto observado ascendió a 349.8 millones de pesos relacionado con importes por aclarar, todos de recursos de una partida especial conferidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la entidad.



“El concepto de irregularidad asociado con un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal se vinculó con la adquisición de bienes no localizados durante la verificación física realizada en la auditoría por 349.8 millones de pesos, que significó el 100 por ciento de los recursos observados”.



Lo anterior según datos de la Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1583-2019 del Tercer Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.



Cabe destacar que en el documento se comprueba que el gobierno de Yunes Linares generó un presunto daño patrimonial de casi mil 800 millones de pesos en ese ejercicio, el último de su bienio.



La auditoría establece en sus resultados que, en la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno incurrió en “inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Sin embargo, tampoco acató la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado y de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SSP en Veracruz.



Por ello se establece un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 349 millones 775.7 mil pesos, “por realizar pagos sin identificar los bienes adquiridos, ni registrarlos en su inventario y resguardo correspondiente, y sin acreditar el correcto funcionamiento de estos, así como de su entrega formal”.



La SF advierte que se advirtió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada “la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación”.



El documento detalla que se reintegró a la TESOFE 224.3 miles de pesos de recursos no comprometidos del programa y mil 804.4 pesos correspondientes a rendimientos financieros generados.



“En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”.



Hay que recordar que en abril de 2019 el Gobierno de Cuitláhuac García ya presentó una denuncia a través de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de fraude en el llamado Sistema Estatal de Videovigilancia.



Los funcionarios detallaron que en total para el sistema se invirtieron mil 100 millones de pesos de un contrato con COMTELSAT, aunque sólo operaban el 28 por ciento de los equipos, de 6 mil 324 cámaras.