Yuri Bullón será solista en el concierto dedicado a la Pascua

Egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana (UV), Yuri Bullón de nuevo será solista con la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), en el concierto dedicado a la Pascua este viernes, a las 20:30 horas, con un programa que incluye: “Preludio y fuga”, de A. Bruckner, con arreglo del maestro John Stringer; “Trauermusik”, de P. Hindemith y “Concierto para violín no. 5 en La mayor”, de Wolfgang A. Mozart.



“Este concierto incluye la participación de dos solistas, Aisaha Corona, hija de grandes amigos, con un arreglo de John Stringer. Será un concierto muy ligero, interesante", comentó.



“Por el COVID, todos los conciertos han sido ligeros, limitados por el tiempo. Además de que este concierto de violín es pura felicidad, esa pieza de Mozart, el sentido de la música, su carácter, es pura luminosidad; el espíritu va hacia arriba. El primer movimiento es abierto, el tercero es muy conocido”, refiere.



“Mi participación no es tan alegre, es una pieza corta, muy corta, teniendo pocas oportunidades para participar con la orquesta, no la hubiera programado. Esta es una invitación de nuestro director titular. Es muy corta por una razón, el autor también violista, afamado solista, precisamente cuando iba a presentarse en la BBC de Londres, sucede que el Rey fallece inesperadamente. Le piden que no se haga el concierto por el deceso real. Busca en su repertorio pero no encuentra nada especial para viola y orquesta. Tomemos en cuenta que era un gran compositor para solista con orquesta. Eso es lo increíble, de las 11 de la mañana en que se lo pidieron a las 5, él la compuso: suite de 4 movimientos. Tremendo logro haberla compuesto en tan poco tiempo. Al día siguiente fue el concierto, la música fúnebre, que resultó todo un hit".



"Sin duda, esta es una obra especial, muy bien lograda, en tan poco tiempo".



Alumno de maestros de violín del nivel de Rodrigo García Gama, Misha Medvid y Erasmo Capilla, de dirección orquestal con Roberto Lira; Yuri Bullón continuó su perfeccionamiento con el gran pedagogo de viola Ervin Schiffer en Bruselas, Bélgica. Posteriormente se integró a la Camerata Juvenil, actualmente Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, para formar parte, en el 2003, de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, donde desde el 2008 funge como asistente de principal de la sección de violas y como principal de la misma sección desde 2015.



Le preguntamos su experiencia sobre esta pandemia



"No, no me fue tan mal, con sueldo fijo que le agradezco mucho a la UV. Anímicamente, como mucha gente, enloquecimos, me encuentro entre ellos".



"Los primeros meses transcurrieron sólo quejándome dentro de casa. Después, en semáforo verde, recibí una invitación para ir a Campeche para participar en una master class. La pasé muy bien, con todas las medidas sanitarias, además de que Campeche es un lugar con poca gente, bonito. Me brindó grata experiencia".



“Tuvimos mucha actividad con la orquesta, con muy poca gente, tanto en el escenario, como en las butacas. En la primera temporada noté que el público llenó la sala a 25 por ciento, que era lo permitido por los protocolos de sanidad, espacio que estuvo todo lleno, había mucha gente que ya quería escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Nos considera de primera necesidad. Un público puestísimo para oírnos. Llegue a sentirme requerido, a considerar que realizo una labor importante en la sociedad".



Durante 2012 hace su debut en Perú, tocando el concierto de Béla Bartók para viola y Orquesta con la Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú (creada por el gran tenor de fama internacional Juan Diego Flórez) bajo la batuta de Case Scaglione, director asistente de la Filarmónica de New York.



Yuri Bullón anticipó que prepara un concierto para mayo con un quinteto.



“Quisimos tocar Mozart, inicialmente fue para dos violas, cuarteto de violas. Decidimos cambiarlo porque no era tan alegre; elegimos un quinteto de Brahms, de dos violas, muy alegre. Inicialmente este concierto se programó para final de abril, después lo cambiamos para el 7 de mayo, el cumpleaños justamente de los que participamos, además de que también Brahms era tauro, todos nosotros también, para los que creen en la astrología, esto debe indicar algo".



La carrera profesional de Yuri Bullón es amplia. En 2009 fue invitado a ser pedagogo en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, donde hasta la fecha se desempeña como docente en la formación nuevos músicos.



Es todo un personaje local, convertido en un personaje de ficción junto con su afamada viola verde, en un cuento escrito y publicado en los Estados Unidos por el legendario Jazz Star de New York Paquito D'Rivera.



No podemos dejar de mencionar que Yuri es también la única persona en el mundo seleccionada en dos ocasiones para formar parte de la Orquesta Sinfónica de YouTube, primera orquesta hecha por internet en la historia. Dos veces debido a que la primera no pudo acudir por no contar con pasaporte.



Sin duda, un concierto especial para este viernes.



“Todos los colegas esperamos que este ‘Concierto de Pascua’ guste mucho al público, ese es nuestro cometido, considero que se va a lograr, invito a todos para que escuchen el concierto por la frecuencia de Radio UV, este viernes a partir de las 20:30 horas".