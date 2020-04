Zapaterías de Orizaba temen quebrar durante contingencia

Al menos 22 zapaterías asentadas en la región del valle de Orizaba están al borde de la quiebra, debido a las bajas ventas que mantienen desde enero y que se han recrudecido por las estrategias de cierre de negocios y el programa "Quédate en casa" que evita la propagación del coronavirus, COVID-19.



Enrique Figueroa, gerente comercial de una conocida firma de venta de zapatos, explicó que como empresarios ya preveían el escenario que cada año trae consigo la “cuesta de enero”, sin embargo, esperaban en abril recuperar las ventas y a cambio han tenido que prescindir de los servicios del personal.



Se estima que de un promedio 140 empleados, un 60 por ciento ya no labora, como resultado de las bajas ventas y el resto rota turnos para no quedarse sin trabajo y continuar atendiendo a posibles compradores. Señaló que a pesar de que desde la primer quincena de marzo lanzaron descuentos del 10, 20 y 30 por ciento de descuento en cada par, las ventas no suben.



“La economía está golpeada y ahora más al detenerse la producción de empresas como Cervecería y otras áreas de productos que no son de primera necesidad. Entonces, las familias ya no gastan más que en lo necesario y eso es alimentos y medicamentos”, explicó el Gerente Comercial.



Se estima que de las 22 zapaterías que se registran en el valle de Orizaba, al menos la mitad cierre en tres meses de continuar sin ventas, pues deben cubrir además del salario del personal, los pagos de renta, energía eléctrica y atender gastos secundarios.



Es de mencionar que en diciembre, una zapatería tenía una venta de entre 60 y 140 pares de zapatos en un fin de semana, hoy llegan a vender entre dos y cinco pares por día, lo cual representa para los empresarios el trabajar en números rojos.