Zelenski, el actor cómico que se convirtió en presidente de Ucrania

Volodímir Zelenski es el actual presidente de Ucrania, país en el que Vladímir Putin, presidente de Rusia, ordenó una “operación militar”; sin embargo, Zelenski no es una persona cuya actividad haya sido únicamente la política, antes de su mandato trabajó como guionista, productor y director, así como actor y protagonizó una serie de televisión en la que interpreta a un profesor de historia que se convierte en presidente.El primer mandatario ucraniano nació el 25 de enero de 1978, en Kryvyi Rig, Ucrania. Obtuvo el grado de licenciatura en Derecho, en el Instituto de Economía de Krivói Rog.Para 1997 creó y dirigió el grupo escénico y de teatro Kvartal 95, que en 2003 comenzó a producir programas de televisión para el canal de televisión ucraniano 1+1.De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Zelesnki “desde 2008 protagonizó varias películas y, en 2015, se convirtió en la estrella de la serie de televisión “Servidor del Pueblo”, en la que interpreta el papel de un profesor de historia de secundaria que gana las elecciones presidenciales después de que un video viral lo muestra despotricando contra la corrupción gubernamental en Ucrania”.Zelenski también participó en películas como "Love in the Big City", "Office Romance. Our Time", "Rzhevsky contra Napoleón", "Love in Vegas" y "8 New Dates".Zelenski fue elegido como presidente de Ucrania el 21 de abril de 2019, y evitó la continuación del mandato de Petró Poroshenko, pero fue hasta el 20 de mayo de 2019 que juramentó.Ahora Zelenski es una pieza fundamental, pues Vladímir Putin ordenó una operación militar por tierra, aire y mar contra Ucrania, pero el problema no es reciente, de hecho, durante los últimos tres meses la tensión aumentó de forma considerable.Durante su presidencia, Zelenski ha hecho guiños a los nacionalistas ucranianos con respecto a la cultura. Hacia finales de octubre de 2021, “el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, exigió a las autoridades de su país que velen con mayor rigor por el cumplimiento de las leyes que regulan las actuaciones de artistas rusos en este estado, tras la propuesta de un reconocido productor de prohibir cualquier gira de creadores rusos en el país”, documentó la agencia EFE.Las acciones de Zelenski contra los artistas rusos surgieron como “respuesta a la propuesta del reconocido productor ucraniano Igor Kondratiuk, que consiguió más de 25 mil firmas, Zelenski defendió la necesidad de ‘garantizar la seguridad de Ucrania, proteger los intereses nacionales y el espacio cultural nacional’”.Aunque, “el mandatario se abstuvo de presentar nuevas medidas, pero llamó a las autoridades a ‘analizar el cumplimiento de la legislación’ para trabajar en una mejor aplicación de estas normas y llamó a recrudecer las sanciones contra quienes violen estas leyes”.