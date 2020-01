Zenyazen exhorta a padres supervisar contenido de dispositivos móviles de sus hijos

Derivado de los fatales acontecimientos ocurridos en una escuela privada de Torreón en la que un estudiante disparó un arma de fuego en contra de sus maestros y compañeros; el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, mencionó que los padres de familia deben aumentar la supervisión de los aparatos móviles que usan sus hijos y fomentar valores a cualquiera edad.



“Nosotros damos la educación en la escuela, pero los valores y los sentimientos son parte con lo que conviven día a día y en donde más tiempo lo hacen es en el hogar; se debe revisar el contenido que ven en sus equipos multimedia, de qué se está alimentando el niño en las redes, qué es lo que está fomentando en su hogar” indicó el Funcionario de educación.



Confirmó que están al pendiente de todos los casos y que mantiene una comunicación estrecha con sus directivos para evitar cualquier caso similar al del norte del país, ocurrido hace unos días en una academia privada.



“El tema de Tierra Blanca era como tal juguetes que parecían arma, el único caso que se dio en Xalapa en una escuela particular, que fue un dispositivo tipo de lapicero, con el cual se hirió a un compañero; es el único caso que se ha dado en esa escuela particular, pero de igual forma tendemos que hacer una valoración a conciencia de revisar como padres y madres qué es lo que nuestros hijos están llevando a nuestras escuelas”, manifestó Zenyazen Escobar.



Concluyó mencionando que a pesar de que Veracruz cuenta con mandos policiacos capacitados, sería insuficiente como para revisar en todo el Estado, en más de 24 mil escuelas; aunque se requiere que los diputados legislen para poder otorgar garantías a los operativos mochila en cada instituto, evitando que no se malinterprete y cualquiera cometa una sanción ante derechos humanos, por lo que hay que buscar proteger primero a quién estará realizando los operativos.