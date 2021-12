Zona donde CMAS Xalapa instaló tomas no es terreno irregular, aclara FREVESOL

Psicólogo Joaquín Rosas GarcésDirector GeneralPor este medio le extiendo un respetuoso saludo al tiempo que aprovecho para hacer uso del derecho de réplica que me confiere el párrafo primero del Artículo 6° constitucional y el artículo 3° de la Ley reglamentaria del Artículo 6° párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para hacer algunas precisiones en relación con la nota publicada el 21 de diciembre del presente año con el encabezado "Habitantes logran que CMAS Xalapa les instale tomas domiciliarias", que a continuación describo:- Durante el 2019, el H. Ayuntamiento de Xalapa construyó 28 cuartos-dormitorios beneficiando a familias de la colonia Valles del Sumidero, las cuales requieren de 15 tomas de agua que fueron solicitadas. Ante la incongruencia del Gobierno de crear cuartos-dormitorios y posteriormente negarles el acceso a este líquido vital fue que después del diálogo y razonamiento pudieron comprender y resarcir su descuido, en virtud de NO SER UNA ZONA IRREGULAR como su reportero lo afirma en su nota.Debido a los señalamientos y confusión que la nota genera, le solicito la publicación de esta aclaratoria en su portal de noticias.Sin otro particular, reciba un cordial saludo y un próspero año 2022.AtentamenteCarlos Hernández ArriagaFrente Veracruzano Social A.C.