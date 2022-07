Zongolica espera apoyo para más de 200 hogares afectados por lluvias

Tras recibir la Declaratoria de Desastre para Zongolica el pasado jueves, el alcalde Benito Aguas Atlahua comentó que se espera que llegue personal de Bienestar para ver qué se va a hacer con las viviendas afectadas pues son más de 100 las que tendrían que ser reubicadas y 220 las que resultaron con daños.Comentó que no obstante, no todas tendrán que ser reubicadas, pues hay personas que tienen otra casita, algunas un terreno, pero todo eso se tiene que revisar.Sin embargo, señaló que siguen las lluvias y con ello las afectaciones y apenas el lunes tuvieron que albergar a seis familias, un total de 18 personas, en la comunidad de la Alianza, debido a que hay un deslizamiento que amenaza sus casas.El alcalde comentó que debido a que están en zona montañosa se puede considerar que todo el municipio está en riesgo, además de que no hay un plan de urbanismo que esté regulado con Protección Civil.Comentó que por los usos y costumbres la gente no acepta los riesgos y les dice que esa es su tierra y ahí viven.Cabe recordar que las lluvias que dejó una onda tropical el mes pasado provocaron una inundación, derrumbes y deslaves en la cabecera de Zongolica y 10 municipios más.