Zoológico de Veracruz Puerto padece abandono de los tres niveles de Gobierno

Desde hace años, la existencia del parque zoológico y botánico "Miguel Ángel de Quevedo" ha causado molestia entre la población y activistas ambientales debido al mal estado de su infraestructura.



Recientemente, el director de medio ambiente del Ayuntamiento de Veracruz, José Ángel Capetillo Victoriano, refirió que del 2018 a la fecha se ha registrado la muerte de 92 especies animales que habitaban al interior de este recinto, presuntamente por causas naturales y de antigüedad.



Al caminar por los pasajes de este lugar, que cuenta con una superficie de 4.7 hectáreas, se pueden observar decenas de jaulas vacías, así como el desánimo de los animales que viven en su interior.



Además de fungir como zoológico, este lugar es ocupado por la PROFEPA como albergue de animales recuperados en decomisos, como el reciente caso de dos lobos canadienses que fueron rescatados sobre la carretera La Tinaja, cerca de Tierra Blanca en abril del 2019.



De estos caninos, sólo se aprecia uno; también hay un tigre de bengala que fue llevado al sitio por PROFEPA.



Entre los animales que aún sobreviven dentro de este recinto, destacan los monos araña, guacamayas, loros, venados, conejos, cocodrilos, pavorreales y tortugas.



Pese a lo abandonado del sitio, este recinto aún atrae a familias veracruzanas que acuden con sus hijos a visitar a los animales, los cuales habitan en espacios reducidos y algunos de ellos desprovistos de agua, sobre todo los cocodrilos.



"Sigo trayendo a mis nietos porque el espacio está agradable y fresco, pero los animales ni agua tienen, se ven tristes, deberían tenerlos en mejores condiciones, aunque sea con agua fresca", dijo Antonio Hernández, quien acudió con sus familiares a visitar este recinto.



El área de comedores está inutilizable, ya que la laguna que tiene este recinto y que está protegida por leyes ambientales está fuera de su perímetro e inunda la zona, en donde nadan algunos patos y garzas, mientras que el herpetario que antiguamente existía en la zona ya no está activo, tampoco la tirolesa ni el trenecito conocido como "El Jarochito".



Pese a que este lugar cuenta con veterinarios especializados para la atención de las especies, esto no es suficiente cuando no se cuenta con recursos necesarios para atender a los animales, aunado a la desidia por parte de los tres niveles de gobierno que mantiene a este zoológico en el olvido.