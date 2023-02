¡A correr, soltaron a los toros en Tlacotalpan!

Las calles de Tlacotalpan se volvieron nuevamente un rodeo con la suelta de toros en el marco de las Fiestas de la Candelaria en su edición número 246.Seis toros cruzaron en una panga el río Papaloapan para llegar al muelle donde cientos de personas ya los esperaban para corretear por la ciudad.Aunque existe el compromiso de "cuidar al toro" los asistentes a esta festividad en honor a la Virgen de la Candelaria nuevamente se lanzaron para provocar al animal.Para muchos la adrenalina de tener cerca al toro es lo que los motiva a lanzarle objetos e incluso manotazos.Al pasar por el muelle uno de los toros quedó atorado entre los barandales y tuvieron que forcejear para sacar los cuernos de los tubos."Bien, muy buena, casi me agarra el toro, sientes la adrenalina y puedes divertirte", dijo Óscar que mostraba sus raspones tras caerse al seguir al toro.Los habitantes con más edad de Tlacotalpan señalan que es una tradición en la Perla del Papaloapan y debe preservarse."Hay que conservarla. Me gusta el toro, pero uno se resguarda", dijo Roberto."Tengo 30 años de venir somos del Carlos A. Carrillo, ¿qué te gusta? La cerveza bien fría. Hay que cuidar al toro; vengo de espectador porque un golpe y quién sabe si lo logre pasar", dijo Arturo Bravo.Tlacotalpan como otros años, lució con gran número de personas de diferentes municipios.Tras varias horas en las calles, los toros se resguardan en un corral.Hasta la tarde de este miércoles, no se reportaron percances provocados por la multitud que sigue al toro, sólo lesiones menores.