“A dormir con la conciencia tranquila”: AMLO agradece aprobación del Presupuesto 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año, pues aseguró que su postura es en defensa del pueblo y no de las minorías por siempre privilegiadas y manifestó “A dormir con la conciencia tranquila, feliz domingo”.En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo federal afirmó que la aprobación del presupuesto es “una buena noticia para el bien de todos”, en especial, señaló, para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con recursos de programas sociales destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, como nunca.“Hoy a las 2:13 horas quedó aprobado el Presupuesto de Egresos 2022 en lo general y en lo particular, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones. Es una buena noticia, para el bien de todos, en especial, para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, como nunca.“Agradezco a los legisladores su postura en defensa del pueblo y no de las minorías, por siempre privilegiadas. A dormir con la conciencia tranquila, feliz domingo”, escribió en la red social.En la madrugada de este domingo, después de cuatro días seguidos de debate; de 45 horas acumuladas, de aproximadamente 400 oradores en el pleno, y de rechazar todas las propuestas de modificación; las bancadas de Morena, Verde y PT aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, sin modificarle una coma y fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).