“A la chingada”, Aguascalientes no atenderá a pacientes foráneos, dice gobernador

Luego del fallido convenio con la federación en materia de salud, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que el Sistema de Salud de Aguascalientes rechazará a los enfermos foráneos. Pacientes de otros estados “¡a la chingada!”, acotó.



El panista señaló que en las instituciones de salud del estado también dejarán de dar atención a los afiliados del IMSS y del ISSSTE; “cada quien lo suyo”.

Actualmente el 25 por ciento de los servicios que brindan los hospitales públicos corresponden a personas que llegan de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y otras entidades.



Reiteró su postura en contra de la centralización, que pretende la adhesión de las entidades al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo que, dijo, ha iniciado un análisis para determinar la forma en la que se otorgarán los servicios.

“Para nosotros la centralización no juega”, dijo Orozco, quien preside la Asociación de Gobernadores del PAN (GOAN).



Después de la comida que gobernadores panistas sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que el mandatario los dejó en libertad de decidir si se adhieren o no al Insabi, Orozco mencionó que se tendrá que establecer hasta dónde alcanzará para la gratuidad el monto de recursos que la federación entregará a los estados.



“Yo sigo con la atención del Seguro Popular, bajo esa regla de aquí al último de febrero; entonces yo plantearé si los análisis que se hacen en el estado te dan para tener un servicio de salud solamente estatal con todos los recursos y hasta dónde me alcanza para dar”.



El gobernador destacó que en la atención de pacientes procedentes de otros estados se aplica gran parte del presupuesto asignado a la salud, por lo que ya no se les proporcionará.



“Un gran costo que tiene el servicio de salud del estado son dos rubros muy importantes, uno es la atención de casi el 25 por ciento de foráneos. O sea, así; ‘estados que no son de Aguascalientes, a la ¡chingada!’”.



Dijo que si Gobierno del Estado se queda con la operación del sistema estatal de Salud, al no sumarse al Insabi, esos pacientes foráneos se van.



“Yo no puedo atender a (otros) estados, porque eso me lleva un costo de cerca del 25 por ciento y los afiliados al IMSS tienen sus clínicas”.

Dijo que gasta más del 20 por ciento de presupuesto por personas de otros estados. “Pues ¡órale, ya cada quien a lo suyo chavos”; y si gasto, el IMSS no me paga; también cada quien los suyos”.



Dijo que se hace un análisis de la propuesta del Insabi con los titulares de cinco hospitales, para después dar detalles de toda la dinámica del sistema de salud que se implementará en Aguascalientes, “o bien decir: ‘Te lo voy a entregar’ (a la federación).