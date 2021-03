“A seguirse cuidando”, dicen en Coatzacoalcos tras recibir su vacuna

La jornada de vacunación antiCOVID-19 inició este lunes en Coatzacoalcos con gran éxito, pues la respuesta ciudadana fue impresionante.



Luego de haberse formado desde la tarde del domingo en las diferentes sedes de aplicación, a las 6 de la mañana las filas comenzaron a moverse, ingresando los adultos mayores a las carpas para capturar sus datos.



En sillas de ruedas, muletas y caminando, fue como los mayores de 60 años de Coatzacoalcos comenzaron a avanzar para ir entregando la documentación pertinente y posteriormente ser vacunados.



Aunque hubo momentos en que llovió, esto no mermó el interés de quienes iban a recibir la vacuna y permanecieron en su lugar.



Celebran la vacuna



En Villa Allende, a las 8:10 de la mañana arrancó la jornada siendo la señora Elvia Herrera de 93 años la primera vacunada, mientras que en el módulo 6 para personas con discapacidad fue Sara Gómez de 68 años.



"Todo muy bien, todos muy amables y a seguirse cuidando. Yo vine con mi esposito y mis hijos que hicieron fila desde las 4 de la tarde de ayer. Damos gracias a Dios y al Gobierno que trajo la vacuna. Estuvimos encerrados un tiempo y luego salimos con protección. Esto no es una garantía de vida pero sí hay oportunidad de seguir viviendo", dijo la pareja conformada por Enrique Antonio Luna y Zoila Ramos de Antonio, quienes fueron vacunados en el punto del deportivo “Maza de Juárez”.



Por su parte, Fernando Hernández Villanueva, de 73 años, fue el primero en ser vacunado en la Expo Feria y también se dijo dichoso de haber sido beneficiado.



No faltaron las quejas



Asimismo, familias de adultos mayores reportaron malos tratos por parte de Servidores de la Nación en el punto de vacunación ubicado en la General 3.



Informaron que no les permiten el ingreso con adultos mayores que necesitan asistencia.



"Que se ubiquen, no son maneras de contestar a la gente que quiere saber qué está pasando con sus familiares. En la convocatoria decía que uno podía venir con su abuelito y no nos dejan pasar. Ellos necesitan asistencia, ayuda. Mi mamá es hipertensa y venía nerviosa, no se vale", dijeron los inconformes.



Secretario de Salud supervisa jornada



El secretario de Salud en el Estado, Roberto Ramos Alor, estuvo en Coatzacoalcos para supervisar la aplicación de la vacuna a adultos mayores y les pidió no confiarse y seguirse cuidando.



Destacó que las dosis para la segunda aplicación y poder completar el esquema ya están resguardadas, por lo que aseguró que todos los adultos mayores se verán beneficiados en tiempo y forma.



Recomendó a los vacunados tomar paracetamol en caso de sentir molestias en el brazo donde se les aplicó el fármaco.