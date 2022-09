“A veces nos gusta más descansar”: Alcalde de Orizaba sobre pausa en clases tras balacera

Orizaba está vivo y sigue sonriendo, dijo el alcalde Juan Manuel Diez Francos, luego de la intensa balacera de este lunes en el Centro de la ciudad.El edil afirmó que todo ya volvió a la normalidad y las llamadas telefónicas de medios nacionales las está aprovechando para invitar a la gente a venir a Pluviosilla el próximo fin de semana largo en ocasión de las fiestas patrias.“Estoy contento con la forma de operar de la Policía Municipal, pasamos un rato difícil, hay muchos delincuentes; sumen todos los días lo que hay en México y vamos a ver que es peor que la Guerra de Ucrania. Aquí hubo un evento y afortunadamente le damos gracias a Dios que cero heridos. Que fue muy difícil, sí”, dijo.Aseveró que ya no hay temor, pues todos los comercios se abrieron y ayer hubo la prudencia de cerrar. Sobre las escuelas, comentó que este día son decisiones individuales de cada Director si hay clases o no, “y a veces nos gusta más descansar”.De igual forma, dijo que ha estado en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública.“El mismo Presidente de la República se refirió a Orizaba y estamos en paz y la vida continúa”.Sobre si se requieren hacer simulacros de balaceras, dijo que no, porque la reacción normal de la gente es buscar resguardarse de las balas.“Esto no es simulacro de sismo, son cosas que no deben suceder, pero no se pasen de educación y disciplina los medios, tenemos que entender las cosas, porque malos hay en todos lados”.Agregó que lo ocurrido ayer se lamenta, pero eso no detiene la actividad y por ello sigue invitando a la gente para que pase el fin de semana largo en la ciudad."La vida sigue, entonces ahorita estoy aprovechando a los medios nacionales que me han llamado para invitarles que vengan porque, pésele a quien le pese, sigue siendo el mejor Pueblo Mágico de México".Finalmente recalcó que Orizaba está bien.“No es Guanajuato, no es Jalisco, no es el norte; lo lamentamos, porque se nos vino a meter gente que era de otros lugares, porque no son de Orizaba".