“Abrazos no balazos” no funciona, reprochan evangélicos tras homicidio de periodistas

La estrategia de "abrazos no balazos" no está funcionando. A criminales no les importa la paz, advierte el presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz.En conferencia de prensa, el presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, dio pronunciamiento acerca de los recientes asesinatos de periodistas, en el que lamentó la forma en que acontecieron los hechos.En este sentido, demandó que se hagan las investigaciones correspondientes para llegar a las pruebas necesarias, pues el periodismo es algo que debe defenderse por ser fundamental para la sociedad."Deben esperarse todas las investigaciones pero ahora sí llegar a fondo, llegar a las pruebas contundentes de lo que pasó (...) Los periodistas deben de estar seguros, debe de defenderse su trabajo, ellos son parte fundamental de la sociedad para que estemos informados", añadió.Declaró que es una situación preocupante la que está atravesando México y que incluso organismos internacionales están solicitando protección a periodistas y el esclarecimiento de estos hechos.Asimismo, aseguró que debe reformarse la política del Gobierno Federal en cuanto a materia de seguridad, pues a los grupos delictivos nos les interesa la tranquilidad de la sociedad, por lo que la política de "abrazos no balazos" no funciona."Creo que debe haber una composición en la política de seguridad, el 'abrazos no balazos' no está resultando. No entienden los grupos criminales, no les importa la paz, no les importa la estabilidad de una sociedad", fustigó.Finalmente, Trujillo Álvarez reafirmó tener la confianza en que las autoridades lograrán detener a los responsables pero con evidencias contundentes y que no den lugar a dudas o inconsistencias en el proceso."Una vez más confiamos en las autoridades, en la Fiscalía del Estado. Confiamos en que ahora sí van a llegar a los responsables y culpables pero con fundamentos sólidos, que no quede ninguna duda de cómo y por qué pasó", finalizó.