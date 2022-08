“Acuadozer”, la máquina acuática que extraería sargazo y otros residuos de mares y ríos

Estudiantes de Ingeniería Naval de la Universidad Veracruzana (UV), en el puerto de Veracruz, diseñaron una excavadora flotante llamada “Acuadozer”, con la que buscan la extracción del sargazo y otros residuos que se encuentren en la superficie marina y de ríos.Ideada por Hugo Eduardo Reyes López y Silvia Valeria Espinosa Pérez, esta máquina podría recolectar hasta dos toneladas de desechos que estén suspendidos en el agua, logrando frenar el daño ecológico que ello podría provocar a la fauna y flora acuáticas.“Es un diseño que se tenía desde el año pasado, que se ha estado trabajando, se ha hecho más eficiente aún. Si se dan cuenta es como si fuera una excavadora flotante, podemos recolectar residuos de hasta dos toneladas, podemos jalar o levantar lo que serían palizadas, árboles, y la idea es recolectar sargazo”, expresó José Ángel de Jesús Rodríguez Morales, uno de los participantes del proyecto.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el maestrante en Ingeniería Aplicada en la UV, añadió que el pensado es que esta máquina vaya navegando sobre la superficie y recolectando todo aquello que se halle suspendido en el agua marina.“Tiene muchas ventajas el Acuadozer, como lo comentaba anteriormente, si hay una palizada que obstruya el río, el flujo o la navegación de los propios pescadores, no hay que ir por una lancha y cortar, (esta máquina) tiene la fuerza suficiente”, destacó.Integrante de la organización “Rivers Alive”, que desde el 2021 busca sanear los cuerpos de agua contaminados en la entidad ideando soluciones tecnológicas con este propósito; Rodríguez añadió que esta excavadora es modular, “no pesa tanto” lo que facilita su transportación a donde se requiera.“En mayo que es la temporada de sargazo en Veracruz, recientemente en Cancún, se puede transportar, mover. No está completamente diseñada para un lugar, sino para cualquier lugar. Que se puede hacer más específica para un lugar, se puede hacer; pero están diseñadas para operar en cualquier lugar”, sostuvo.Asimismo, aseguró que podría incluso remolcar la lancha o embarcación de un pescador que haya quedado a la deriva en alta mar o ante cualquier emergencia pueda salir a su auxilio.Explicó que la "cuchara" que tendría el brazo de la excavadora contaría con rendijas como un "colador" para que al momento de recolectar el sargazo u otros desechos sobre el agua, sea esto lo que quede atrapado y no otras cosas."Estamos buscando que con la misma fuerza sea tipo coladera y salga por la parte de atrás de la cuchara. Al levantar la cuchara hay que hacer una operación para que el agua fluya y sea de menor peso, no queremos recolectar agua, queremos recolectar basura", añadió el estudiante de posgrado de la UV.Añadió que al sacar la pala del agua se pondrían en una posición en la cual pudieran revisar el interior para evitar alguna obstrucción o que animales acuáticos o peces queden atrapados entre las algas o desechos recolectados."Además trabaja a baja velocidad para poder mitigar este problema. Estamos buscando que los barrotes (que tiene en el extremo la cuchara) sean redonditos y no sean filosos para evitar eso. Es un punto que estamos considerando muy a detalle, estamos buscando la forma que se disminuya el impacto", afirmó.Para su operación, mencionó que están buscando la eficiencia en el uso de combustible y que sea lo menos contaminante posible, pensando en que podrían aprovechar el viento costero para generar energía eólica.Reconoció que el aumento de los precios en los materiales necesarios para fabricar éste y otros prototipos que se desarrollaron es una problemática que actualmente enfrentan y es que afirmó que de 2021 a la fecha los incrementos han sido considerables y ya no costaría 256 mil pesos."Estamos buscando empresas que quieran invertir en nosotros, ser aliados o que ellos mismos quisieran comprar un sistema flotante para ellos mismos y ser socialmente responsable", refirió al apuntar que lanzaron una campaña de fondeo a través de la plataforma https://donadora.org/campanas/rivers-alive, en la que los interesados pueden invertir capital.