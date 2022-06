¡Adiós a filas por constancia! SAT da hasta enero 2023 para facturación 4.0

Los trabajadores estarán relevados de la obligación de irse a formar a las afueras de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sacar su Constancia de Situación Fiscal.Podrán proporcionar directamente a sus patrones los datos obligatorios que se requieren para los recibos de nómina.Lo anterior se da luego que las medidas para agilizar la obtención de la Constancia de Situación Fiscal fueron insuficientes.En ese sentido, el SAT informó que dará una nueva prórroga hasta enero del 2023 para la facturación bajo la nueva versión 4.0 que incluye a los recibos de nómina.Dio a conocer que dará la facilidad para que el trabajador proporcione de manera directa a la empresa sus datos como Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y código postal de su domicilio sin necesidad de llevar la constancia fiscal.En un comunicado, estableció que en caso de que el contribuyente conozca esta información, puede entregarla a su empleador o emisor de factura sin necesidad de presentar su Constancia de Situación Fiscal.Advirtió que la emisión de la factura de nómina es independiente a la obligación laboral que tienen los empleadores de pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, por lo que no entregar la constancia no es motivo de despido ni de retención de pago.Además, aclaró que la entrega de constancias es gratuita y no debe ser condicionada por ninguna persona servidora pública del SAT por presuntos adeudos o verificación física de domicilio del contribuyente. Si son testigos o posibles víctimas, denunciar en [email protected] o al 55 8852 2222.