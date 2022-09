El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín afirmó que el cobro de parquímetros en el puerto de Veracruz ya es ilegal, pues la concesión que recibió la empresa Zeus venció el pasado mes de julio.Al respecto, mediante un video subido en redes sociales, exhortó a las autoridades municipales y a la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez, a no seguir violentando la Ley.De acuerdo con el líder de la bancada de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), después de 15 años de operar en el puerto jarocho, en julio pasado venció la concesión otorgada a la empresa Zeus Monitoreo VialAl no haberse renovado el permiso, actualmente es ilegal y un acto de corrupción seguir cobrando por aparcamiento en las calles de la ciudad.El legislador hizo una transmisión en Facebook, exponiendo que la empresa sigue poniendo “arañas” a autos mal estacionados en la vía pública, lo que es ilegal.“El primero de enero de 2007 la Legislatura hizo una sesión en donde autorizó la concesión a la empresa Zeus de estos aparatos; el primero de julio de 2022 se venció ese acuerdo. El Congreso del Estado no ha autorizado nada.“Yo quisiera saber para qué autorizaron el recurso esta empresa (…); ya no tienen Derecho a cobrar, ni tienen Derecho a hacer esto, por qué, porque se les venció”, advirtió.Gómez Cazarín anunció que solicitará en el congreso realizar un acuerdo para retirar de manera formal la concesión.“Yo quiero decirle a la alcaldesa de Veracruz, a la licenciada Patricia Lobeira, que ya no tiene Derecho eh, que ya se le venció la concesión y queremos saber para qué utilizó el recurso durante 4 años y lo sigue utilizando”, mencionó.El legislador subrayó que los ciudadanos se pueden estacionar en la vía pública sin pagar “un solo peso”, pues sin permiso se trata de un acto de corrupción.