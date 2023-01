“Ahí están las consecuencias”: Mataron a ediles por llevarse con crimen, dice Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que ediles de distintos municipios fueron asesinados recientemente en Veracruz debido a que mantenía un a relación con el crimen organizado pese a que públicamente se les advirtió que no hicieran esto.En específico, el mandatario se refirió al homicidio del comandante de la Policía Municipal de Espinal, del Tesorero de Tezonapa, el Alcalde de Rafael Delgado y el Síndico de Omealca. Los cuatro ejecutados.“Yo lo había comentado también aquí y lo había advertido, que era muy lamentable que algunos actores políticos de nivel municipal entraran en contacto con la delincuencia organizada, que las consecuencias se iban a ver y miren: ahí están las consecuencias. Entonces ojalá y esto ya no se ignore más y como lo dijo la Fiscal, vamos a hacer justicia”.García Jiménez criticó que en el caso del Comandante de Espinal “quieran aventar ahora la bolita para acá”.“Advertí a tiempo que se desatendieran de ese tipo de cosas, que mejor se pusieran del lado nuestro y demos con los responsables con (los criminales) quienes están operando en esas zonas, que operan todo”.No obstante, el Gobernador descartó señalar a ediles directamente, afirmando que debe actuar con responsabilidad y no con sospechas.