"Alcé la voz por ti, por tu futuro": Diputada explica su voto contra Reforma Eléctrica

Luego que este domingo se tiró en la Cámara de Diputados la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador con 275 votos a favor y 223 en contra, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rocío Alexis Gamiño García, explicó el sentido de su voto contra el proyecto.Además de la diputada Alexis Gamiño, por el PVEM también el diputado Andrés Pintos Caballero, quien previo a la votación dejó la bancada verde y anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano, votó en contra de la Reforma Eléctrica.A través de redes sociales, la legisladora Gamiño explicó el sentido de su voto en contra, “por mis hijos, tus hijos, México y las futuras generaciones”, además que agradeció las muestras de apoyo y de cariño.“Debemos mirar al futuro como lo está haciendo el resto del mundo. México merece crecimiento, globalización, avanzar en esta nueva época, no un retroceso, no dando el poder a un solo órgano, no destruyendo el patrimonio que la naturaleza nos aporta”.“El futuro vale más que ideologías, colores, intereses o partidos”, expresó la diputada, quien es integrante de "The Climate Reality" América Latina.En video, la diputada verde apuntó que su voto fue en contra “con total autonomía”.Gamiño García agregó que las decisiones tomadas ahora, “pueden construir o destruir nuestro futuro”. Aseguró que “contrario a la reforma eléctrica”, está a favor de las energías limpias y renovables, de un servicio de calidad, de la inversión privada, de la competitividad, del cuidado de las finanzas públicas, de los órganos autónomos reguladores y del beneficio de los consumidores.La diputada del Partido Verde llamó a “dar el salto” a las energías limpias y renovables, a costos competitivos.“La acción climática debe empezar ahora con esta decisión, el mundo no puede esperar más. Quiero ser parte de la solución y no de la destrucción y eso se logra sólo alzando la voz todos los días, como lo estoy haciendo en este momento. Necesitamos construir ese futuro moderno y sustentable que México necesita”.“Hablar de soberanía en un mundo globalizado es arcaico, todos necesitamos de todos, los nacionalismos sólo crean barreras, es egocéntrico pensar que no necesitamos de nadie”, dijo la diputada al rechazar la polarización en el país.Gamiño criticó la construcción del Tren Maya, “que destruye nuestras selvas, nuestros cenotes, ríos y diversidad”, además de la Refinería Dos Bocas.“Estoy a favor del desarrollo e inversión pero donde exista un equilibrio y se cuide al medio ambiente, defiendo a México y no caprichos”, declaró.Ante las críticas de que pasa a la historia como “una traidora a la patria”, la integrante de la bancada verde respondió: “Puedo decirle que una traición nunca será la lucha con congruencia, verdad y valor. Prefiero levantar la voz y no ser cómplice de los que está sucediendo, que cada quien ocupe el lugar que quiera en la historia de México, donde seremos los responsables de los resultados del país en años futuros”.Recalcó que su voto fue a favor de sus principios, valores y de la responsabilidad con las futuras generaciones: “Quiero voltear y ver a mis hijos, a tus hijos, a mi México y a todas las personas que represento y decirles: alcé la voz por ti, por tu futuro”.“Me llena de energía su respaldo y me impulsa a dar lo mejor de mí, sin embargo, no es necesario dar las gracias porque es mi trabajo. Entre para luchar por México y tengan por seguro dejaré el alma en todo lo que haga”, escribió en otro mensaje la Secretaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad.