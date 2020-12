“Alivia” al OPLE Veracruz no tener que operar PREP; lo encargarán a empresa

Para el Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE) hubiera sido “muy riesgoso” llevar directamente el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), tal como lo mandataba la Reforma Electoral invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció el consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla.



Por ello, este jueves en sesión extraordinaria virtual urgente, el Consejo General aprobó auxiliarse con un tercero para diseñar y poner en marcha el PREP, por lo que ese programa habrá de licitarse.



También se informó que el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas presenta un padecimiento respiratorio agudo que le ha impedido estar presente en las últimas tres sesiones extraordinarias virtuales.



Cabe mencionar que la reforma al Código Electoral de Veracruz invalidada por inconstitucional, establecía que el OPLE debería llevar a cabo de “forma exclusiva” el PREP.



Sin embargo, al quedar invalidada la reforma, el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó al OPLE que estaba en condiciones de decidir si el PREP lo hace directamente o con auxilio de un tercero.



En ese sentido, Bonilla Bonilla reconoció que es lo más adecuado auxiliarse con un tercero.



Dijo que en las elecciones del 2016 y 2018, el OPLE se auxilió con un tercero y los resultados fueron favorables y en el proceso del 2017 fue auxiliado por el INE porque no hubo elecciones concurrentes como habrá en el 2021.



Por lo que expuso que si para el 2021 no se tenía el apoyo del INE para diseñar y poner en marcha el PREP, “veía muy riesgoso elaborar directamente el programa”.



En ese sentido, la consejera Tania Vásquez Muñoz también reconoció que el escenario se vislumbraba riesgoso porque no hay los insumos necesarios, el material, la capacidad ni el personal para hacer solos el PREP.