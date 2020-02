“¡Asquerosos, espero que se mueran!”: denuncia acoso en camión urbano, en Veracruz

A través de redes sociales, una mujer denunció acoso cometido en su contra por parte de un hombre al interior de un camión urbano de la ruta Infonavit Buena Vista--Plaza Mocambo, en la ciudad de Veracruz.



Mediante una publicación en Facebook, la joven de nombre Viridiana explicó que durante el trayecto en el camión no notó nada raro, pero al pararse para bajarse del camión, sintió algo extraño en la parte trasera de su pantalón, pero prefirió ignorar la situación y descendió del vehículo.



Conforme caminaba hacia su casa, sintió humedad en sus jeans y al llegar a su domicilio revisó que estaba manchada por un líquido, al parecer semen u orina.



"Ya es el colmo de los abusos, y los ¡ataques a las mujeres! Hoy me tocó a mí. Venía muy tranquila saliendo del trabajo, me subí al camión como normalmente lo hago, y justo al llegar a mi casa toco el timbre de bajada, todo normal, cuando de repente sentí algo raro, a lo que no tomé importancia.



“Me baje y empecé a caminar, y empecé a sentir mojado, y me extrañé. Llegué a casa y me revisé me di cuenta que un maldito, asqueroso tipo, enfermo mental, pendejo, no sé como llamarlo, me orinó o me aventó semen a mis pompas, a lo que me di cuenta al olerlo, pensé que era agua, pero no, realmente es algo que me repugna y me da mucho asco.



“¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? Realmente estoy muy molesta e indignada y harta de estos abusos en contra de las mujeres. ¡Malditos enfermos asquerosos, espero que se mueran!”.



El post fue acompañado por una fotografía de sus jeans manchados, por lo que hizo un llamado a las mujeres para no quedarse calladas ante estos abusos.