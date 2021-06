“Batallarían” nuevos partidos para impugnar comicios

Los partidos políticos, principalmente los de reciente creación, “batallarían” para presentar las impugnaciones que consideren pertinentes contra los comicios del pasado domingo, por la falta de legibilidad de las actas de escrutinio y cómputo que recibieron sus representantes ante las mesas directivas de casilla.



Al respecto, los representantes ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de Todos por Veracruz (TxV), Osvaldo Villalobos Mendoza; de Unidad Ciudadana (UC), Dulce María Herrera Cortés; del Cardenista (PC), José Arturo Vargas Fernández; y de Fuerza por México (FxM), Grecia Tobón Acosta, señalaron que solicitarán copias certificadas de dicha documentación.



Para las elecciones tanto de ayuntamientos como de diputaciones locales se debían expedir 16 copias, una para cada uno de los institutos políticos, y dos que irían en el paquete electoral, una para capturar en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).



Sin embargo, y pese a que fue una preocupación de las fuerzas partidistas ante el pleno comicial que las últimas copias no serían legibles, no procedió la propuesta para que se hicieran dos tantos originales y que de cada uno salieran los siete duplicados requeridos.



En cambio, se resolvió permitirles que sus representantes ante las mesas directivas de casilla pudieran tomarle una fotografía a las actas, aunque en términos jurídicos dicha imagen no tendría valor probatorio pleno ante los órganos jurisdiccionales electorales.



“Nada legible y en muchos casos no nos permitieron tomar la foto del acta. Estamos batallando con esto”, expuso Villalobos Mendoza de TxV; mientras que Vargas Fernández del Cardenista refrendó esta situación al señalar que “las actas están ilegibles”.



Por su parte, Tobón Acosta de FxM, acotó que “la copia no es visible por ello solicitaremos al Consejo General del OPLE las copias certificadas” y , Herrera Cortés de UC, reiteró que este martes harán la solicitud formal al pleno electoral para que instruyan a los Consejos Distritales y Municipales a otorgarles dichos duplicados.



Esta última representante acusó además que los funcionarios que integraron los centros de votación no tuvieron la capacitación suficiente, y ello generó que en muchos casos se negaran a otorgarles la copia al afirmar que como era un instituto político local, no tenía derecho a la misma.



“A muchos de nuestros representantes de casillas no les querían entregar las actas porque decían que éramos un partido pequeño o partido estatal y que por eso no nos tenían que entregar al actas. Ahorita nuestra única base es pedir copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo para poder meter las impugnaciones correspondientes”, expresó en entrevista telefónica.



Y es que una vez los Consejos Municipales y Distritales del OPLE lleven a cabo las sesiones de cómputo de las actas y entreguen las constancias de mayoría a quienes resulten ganadores, las fuerzas partidistas tendrán cuatro días para recurrir a los tribunales.



“Hoy mismo se va a presentar ese escrito para que les dé tiempo a todos los Consejos Distritales y Municipales de poder sacar copias certificadas de la mayoría de los partidos políticos que vamos a impugnar”, precisó Dulce María Herrera.