“Batean” partidos a Unidad Ciudadana y rechazan firmar “pacto de civilidad”

La mayoría de las fuerzas partidistas ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, rechazaron firmar un “Compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad, durante el Proceso Electoral 2020-2021”, tal como lo propuso el partido estatal Unidad Ciudadana (UC), por lo que éste se declaró improcedente ante la falta de consenso.



Durante la sesión ordinaria, celebrada la noche de este martes, las representaciones reiteraron que no se requiere de un pacto para que se cumpla lo que ya está establecido en la Ley, y lo que tienen que hacer las instituciones autónomas como el ente comicial y el propio Gobierno del Estado.



En el acuerdo planteado por UC, también se hacía un llamado a las autoridades de los diversos niveles y órdenes de Gobierno, a la ciudadanía y población en general, a conducirse con civilidad, respeto y responsabilidad de cara a las elecciones del 6 de junio.



El primero en rechazar el acuerdo fue el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Froylán Ramírez Lara, ya que a su juicio lo que se propone ya está contemplado en las Constituciones Nacional y Local y en las leyes secundarias en materia electoral.



“En Movimiento Ciudadano rechazamos firmar algún acuerdo de civilidad, como el que se propone, dado que todo lo que pueda estar previsto en ese proyecto de acuerdo ya se encuentra contemplado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la de Veracruz, así como las leyes secundarias en materia electoral y el Código Electoral”, expresó.



El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, señaló que el acuerdo que ya se firmó y que fue convocado por el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, ya reúne los compromisos para que las elecciones venideras se lleven en un clima de paz.



“Nuestro Gobierno expresa la firme determinación de cumplir con la legalidad y aceptar los resultados de la jornada electoral, sea cual fuera el obtenido en las urnas. Un compromiso sustentado en el respeto absoluto a las leyes e instituciones electorales del país y del Estado”, mencionó.



Por su parte, la dirigente estatal de Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón, dijo que la situación de inseguridad que se vive hoy en día en Veracruz, rebasa lo que está escrito en la Ley, por lo que la propuesta del pacto que presentó su partido va más allá del acuerdo convocado por el Gobierno del Estado.



“Nosotros hablamos de poder nutrir un documento, todos los aquí presentes, los partidos, los diferentes niveles y órdenes de gobierno, poder enriquecer un verdadero documento que tenga ahí escritas las necesidades que hoy tenemos de poder garantizar nuestras elecciones democráticas, que los ciudadanos podamos salir a votar en paz y seguros, y que nuestros militantes, los partidos, candidatos estarán protegidos”, manifestó.



Aseguró que en todos los partidos al menos una persona ha declinado en participar en el actual proceso electoral por amenazas hacia su persona o por miedo.



Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó que se tenga que firmar un nuevo pacto, como el que se propuso, calificándolo como ocioso y obsoleto y una especie de “emulación” a lo que ya hizo el Ejecutivo veracruzano con su acuerdo al que definió como “demagógico”.



“La pregunta a ustedes señores consejeros del OPLE es ¿Les hace falta una firma, retiren de una firma de los partidos políticos para hacer su trabajo? (…) yo diría que apegado a estos principios constitucionales que los rigen resulta obsoleto y ocioso, y en ese sentido, zapatero a tus zapatos (…) en el PRD no estaríamos firmando ningún acuerdo para decirles o para reconocer la obligación que ustedes tienen por mandato de Ley”, comentó.



Daniel de Jesús Rivera Reglín, de Encuentro Solidario (PES), recordó que su partido ya atendió el llamado que hizo el Gobierno del Estado y formó el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, por lo que calificó este nuevo acuerdo como algo con “buenas intenciones”, pero que en todo caso se debería firmar “con los delincuentes”, quienes son los que han amenazado y agredido a actores políticos.



“Son buenas intenciones; sin embargo, si partimos que el pacto es un acuerdo entre dos o más personas que se obligan a cumplir una serie de condiciones, pues quiero pensar que éstas no están consideradas dentro de una ley escrita, por tanto, en referencia a lo que está pasando en seguridad, el pacto lo tendríamos que hacer con los delincuentes, y no creo que quieran sentarse con nosotros”, precisó.



Su homólogo de Acción Nacional (PAN), Onofre García Salomé, sostuvo que el cumplimiento de la norma no debe estar sujeto a una invitación, razón por la cual dejó entrever que su partido no suscribiría el pacto propuesto por UC.



“El exhorto es que todos los integrantes del este Consejo General y de los Consejos Distritales y Municipales para que cumplan con su función en el tramo que les corresponde, a los demás partidos nacionales y locales, para que seamos corresponsables de un proceso digno de la ciudadanía veracruzana, que aliente la participación el próximo 6 de junio”, puntualizó.



Alejandro Sánchez Báez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró como sus homólogos que lo que se propone en el acuerdo ya está contenido en la Carta Magna nacional y local y las leyes que emanan de éstas.



Por el Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, reiteró lo dicho por sus compañeros de MC, PRD y PRI y añadió que “la Ley no se pacta, se cumple y ésa es su finalidad”. Además, precisó que como sígnate del acuerdo planteado por el Ejecutivo Veracruzano, seguirán vigilantes de que cumpla con su parte de brindar seguridad a los candidatos y en el proceso electoral en curso.



Alfredo Arroyo López, de ¡Podemos!, dijo que, bajo el principio de legalidad, los órganos autónomos como el OPLE no requieren de un acuerdo para que cumplan cabalmente sus obligaciones.



“Existen sanciones para aquellos que no cumplan con la ley (...) más allá de un acuerdo debe existir la voluntad de la aplicación de la ley y el respeto de las instituciones, nosotros como partidos políticos tenemos la obligación de ser vigilantes, de ser vigilantes para que esto se lleve a cabo”, acotó.



Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, leyó parte del escrito que su partido envió al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en el que rechazaban suscribir el acuerdo democrático, alegando que el Estado de Derecho debe prevalecer por encima de cualquier iniciativa de carácter político electoral.



“No vamos a firmar lo que ya está escrito en las leyes, no vamos a avalar lo que tiene que hacer por responsabilidad el Gobierno del Estado y el OPLE. No se trata de ampliar, no se trata de inseguridad, se trata de que cumplan con su trabajo cada institución”, refrendó.