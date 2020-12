“Botanín” busca trabajo en vísperas del Día del Payaso, en Córdoba

Este 10 de diciembre se celebra el Día del Payaso en México, sin embargo, por la pandemia desde marzo pasado están padeciendo una situación económica bastante complicada, al menos en Córdoba no habrá celebración como se hacía año con año.



“Botanín”, es un payasito que afortunadamente tiene otro trabajo, pero muchos de sus compañeros tuvieron cambiaron de oficio, venden cubre bocas, aplican gel en los camiones, ofertan diversos artículos en calles pues tienen que sobrevivir de algo, indicó.



Al estar la ciudad en semáforo epidemiológico naranja poco a poco se retoman las actividades apenas alcanzan un 25 por ciento de su trabajo, confían en que para el próximo año venga algo mejor pues no hay fiestas y la gente no gasta en un espectáculo de payasos.



"Aunque trabajamos con todas las medidas de sanidad, pues no hay mucho trabajo, nos contratan en dos o tres fiestas en un mes y eso se divide entre dos, es en pareja y nos alcanza para poco", explicó.



Pocos celebrarán su día, pues tienen que seguir buscando el sustento, ya que hay familias que todos los integrantes son payasos y no tienen el ingreso seguro.



Pese a ello la sonrisa no se les borra, es parte de su personalidad, del trabajo que ofrecen a la gente dijo finalmente el entrevistado.