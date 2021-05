“Bulevar de la extorsión” de Xalapa a Banderilla, por la Policía Estatal: Candidato

Los más de tres mil 500 metros que comprenden el Bulevar Xalapa-Banderilla, carretera que conecta la capital del estado con los valles de Perote y México, tiene una fuerte carga de corrupción en detrimento de los habitantes que se encuentran establecidos a lo largo de esta vía de comunicación y de los viajeros y transportistas que se ven en la necesidad de utilizar esta vialidad.



En época de lluvias, el bulevar en cuestión se torna intransitable por los millones de litros de agua que las corrientes pluviales arrastran a lo largo de esta carretera, la cual se convierte en un peligroso río y, además, la gran cantidad de agua busca salida por las calles paralelas a la carreta y se desborda en casas y comercios.



Cuando no es la lluvia y las inundaciones, la Policía Estatal se dedica a extorsionar a los transportistas foráneos, a los productores y ganaderos que bajan sus mercancías a la capital del estado, o a los viajeros cuyas placas de sus vehículos pertenecen a otros estados. Bajo cualquier pretexto les aplican cuantiosas multas, bajo la amenaza de detener sus vehículos y trasladarlos al corralón.



Frente a esta vergonzosa situación que ha convertido a esta vía de entrada a la capital del estado, en el “bulevar de la extorsión”, el candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Banderilla, Ver., Arnulfo Rodríguez González, tiene dos propuestas de solución:



“En coordinación con los gobiernos estatal y federal y a través de un Proyecto Regional Metropolitano, realizar obras de desviación de las corrientes pluviales que se generan desde los municipios de Acajete y Rafael Lucio. Estos encauzamientos se harían a la altura de Plan de Sedeño y El Rosario, donde el río del mismo nombre corre en paralelo con la carretera federal”.



“También propongo crear la policía municipal: capacitada y equipada, pero para ayudar y proteger a la población y no para maltratar a los ciudadanos”.



A pregunta expresa sobre la construcción de un Colector Pluvial en el gobierno del alcalde Francisco Hernández Loeza, el candidato Arnulfo Rodríguez González dijo que “dinero ha habido, en esa ocasión el municipio recibió 90 millones de pesos para una obra que no sirvió de nada por estar mal diseñada y porque resulta insuficiente para la cantidad de agua que se desplaza por el bulevar”.



Y agregó: “los técnicos de la Comisión del Agua del estado de Veracruz y de la Comisión Nacional del Agua tienen información de que son millones de litros de agua los que llegan a Banderilla, por lo tanto, no habrá colector que tenga la capacidad de encauzar todo ese líquido”



“Paralelamente, se tienen que rescatar las micro cuencas hidrológicas que se han dejado de utilizar porque han sido pavimentadas. La idea es recuperarlas porque son las principales fuentes de mitigación de las inundaciones. Asimismo, se tiene que darles mantenimiento a los resumideros y tragatormentas, con especial atención a los que se encuentran en el cruce de la calle Melchor Ocampo y el Bulevar Xalapa-Banderilla”, concluyó el candidato Arnulfo Rodríguez González.