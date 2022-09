¿Cabello largo, uniforme neutro? Disciplina en escuelas no debe ser “militar”, dice docente

El docente jubilado Jesús Arenzano Mendoza afirmó que la disciplina en los estudiantes debe existir pero por convicción, por convencimiento, por lo tanto las escuelas no deben ser “de tipo castrense”.Cuestionado sobre la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a que los alumnos no deben ser discriminados y pueden asistir a la escuela con el cabello a su gusto o con uniforme neutro, Arenzano externó que siempre estará a favor de las libertades."La disciplina no tiene que ser castrense, de los militares… y hay que enseñar a los niños y a los jóvenes a ser disciplinados por convicción, por convencimiento, porque tener una disciplina es lo mejor para uno".Por ello, comentó, el uso del cabello largo, corto, pintado, no tiene que ser motivo para que en la escuela los discriminen.El docente enfatizó en que la disciplina militar la ponen a bases de castigos, pero cada persona puede ser disciplinada por convencimiento y entonces así actuará en consecuencia.