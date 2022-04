“Carrazos” será festival familiar, para disfrutar de un día de convivencia sana

Por tercera ocasión, Teleclic.Tv y alcalorpolitico.com organizan el “Descenso de Carrazos”, un evento familiar que se ha ganado el cariño de locales y foráneos al darles diversión, adrenalina y nuevas experiencias. En esta ocasión y con motivo de celebrar el Día del Niño, el tercer descenso tendrá lugar el domingo 24 de abril con actividades de convivencia desde las 10:00 horas en la Parque Natura, entrando por Arco Sur.La intención de los organizadores es que sea éste un festival familiar, en el que padres/madres e hijos/as, pasen un día agradable desde las 10 de la mañana, en donde puedan organizarse para que los pequeños jueguen y disfruten a plenitud este espacio de la ciudad que ha recibido magnífico mantenimiento y aunque el descenso de carrazos es la atracción principal, podrán pasear y relajarse, disfrutando de la oferta de alimentos y bebidas sanas.Niños y niñas pueden llevar sus balones de futbol y básquetbol para organizar las retas o cascaritas en las canchas disponiblesAl igual que en las ediciones pasadas, se contará con dos categorías.: los competidores tendrán total libertad de confeccionar el diseño de su Carrazo que más les guste, usando materiales reciclados y respetando la condición de que el carrazo deberá tener mínimo 3 ruedas para poder competir, además se exhorta a no usar materiales peligrosos como el vidrio o que puedan provocar heridas. El equipo ganador de esta categoría se llevará $7,000.00 (siete mil pesos).: uno a uno, los carrazos competidores descenderán por el nuevo tramo de 420 metros y salvarán los obstáculos. Aquel equipo que llegue a la meta en el menor tiempo se llevará $5,000.00 (cinco mil pesos).El nuevo tramo seleccionado para este tercer descenso de Carrazos se encuentra a escasos metros de la escultura de la serpiente, a partir de las plumas metálicas que cierran el camino. Por lo que ahora la entrada es únicamente por Arco Sur (por la tienda Walmart, no por Lázaro Cárdenas como en las ediciones pasadas.Cabe destacar que los carrazos no deberán contar con aditamentos de propulsión, pues será la misma pendiente de la carretera la que dará el impulso al carro junto a su piloto para poder llegar a la meta, con lo que sí deberá contar es con un sistema seguro de freno y dirección, para mantener el control en todo momento.Respecto a la seguridad, se les pide a los competidores que conduzcan el carrazo, vistan ropa adecuada y usen casco, no está por demás asegurarse con rodilleras y coderas, para que vayan lo más protegidos posible. Sumado a esto, todo el tramo estará delimitado por vallas para seguridad de los asistentes y habrá protección con pacas de paja.Al ser un evento pensado en el disfrute familiar y sobre todo de los niños, también se contará con zona de carritos con comida rápida, canchas de fútbol y básquetbol, además el parque está habilitado con juegos infantiles con buena conservación para entretenimiento de los pequeñas; por otra parte y con la iniciativa de apoyar en la reactivación de la economía local, también habrá una zona de emprendedores.Derivado de las restricciones impuestas por las autoridades para evitar contagios por COVID-19, Carrazos se pospuso en 2020 y 2021, ya en 2022 y gracias a la semaforización estatal y municipal, el evento podrá realizarse, pero se mantienen las medidas de seguridad como el uso correcto de cubrebocas y procurar la sana distancia.