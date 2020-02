“Carreteras de Veracruz son una porquería”: Transportistas ante aumento en casetas

Las carreteras federales de Veracruz son bastante caras y están en pésimo estado, denunció el líder regional de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), Lauro Rincón Hernández, ante el incremento en las cuotas en casetas de CAPUFE.



El representante de los transportistas aseguró que el tramo de Rancho Trejo a Coatzacoalcos es caro por el pago de las casetas y no cumplen con su fin.



"Las carreteras de Veracruz son una porquería, esto porque no representan la seguridad, da miedo transitar por ellas" agregó.



Recordó que recientemente quedó resuelto el problema con la Orizaba-Córdoba, es decir que se encuentra libre de baches.



Sin embargo, de Rancho Trejo hasta Coatzacoalcos, no representa la seguridad y mucho menos se justifica el alto cobro para el vehículo particular y transportistas.



Ante ello, exigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) garantizar la seguridad de todos los automovilistas pues en el caso de la seguridad CAPUFE nunca resuelve nada.