“Casi nadie las va a ver”, pero hay obras importantes en Xalapa: Gobernador

Al afirmar que Hipólito Rodríguez “es uno de los alcaldes más honestos que tiene Veracruz”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la administración estatal continuará coordinándose con el Ayuntamiento de Xalapa, destacando varias acciones en beneficio de los ciudadanos y más obras para la capital.



Durante entrevista realizada a su llegada al IMAC, donde el Alcalde presentó su Tercer Informe de Labores, el Ejecutivo reiteró que su administración respaldará en todo momento a Xalapa.



En este sentido, dijo que se dará prioridad a la obra pública en las zonas marginadas de la ciudad, lugares que antes no se consideraban por no representar importancia para pasadas administraciones.



“Siempre (se reforzará la coordinación con el Estado), yo lo reiteré en fechas recientes, lo que viene para ver el próximo año como podemos ayudar a Xalapa; la obra en las colonias, allá casi nadie las va a ver, pero son muy importantes porque se acostumbraba antes sólo embellecer el Centro y las colonias no se veía nada, ahora ya se puede ver obra en las colonias, es poco a poco, hay un retraso de decenas de años, décadas que se quedaron sin obras las colonias”, dijo.



García Jiménez, expuso que en breve se reunirá con el Alcalde xalapeño para analizar y acordar las acciones que se llevarán a cabo en 2021. “Me voy a reunir con él, para trabajar ya entrando el año con más obra para Xalapa”.