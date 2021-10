“Cherry Sour y la tragedia del Pink Flamingo” se presenta en Casa13 Espacio Cultural

Este viernes regresa al escenario de Casa13 Espacio Cultural, la compañía Teatro Glam and Roll en pleno. Anoche se presentó por primera vez en Xalapa Cherry Sour con la banda The Pink Flamingos en vivo, con acceso a público (aunque en restricciones de aforo) gracias al programa “Reencuentros Esperados”, del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC).Ric Rodríguez indica que “Cherry Sour y la tragedia del Pink Flamingo” fue escrita y dirigida por Isabel Quiroz, quien obtuvo una Mención Honorífica en el Concurso Nacional “Manuel Herrera” de Dramaturgia 2019. “Su montaje, programado para 2020, se mantuvo pospuesto por motivos de pandemia hasta enero, que se estrenó de manera virtual en el marco del programa 'Teatro de los Estados' de Teatro La Capilla”.La autora y directora interpreta a Cherry Sour, acompañada escénica y musicalmente por Ricardo “R3” Rodríguez, dieron la primera función con público en La Casona del Teatro, en abril pasado en el Puerto de Veracruz.“Este texto dramático es uno de los orgullos de la compañía y especialmente de la directora, quien, con raíces en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Dramaturgia Joven 'Gerardo Mancebo del Castillo' 2017 por la obra 'Valentino Clemens y los chicos perdidos de Wonder-Nada' y el Premio Nacional de Dramaturgia 'Teatro testigo de la vida', Saltillo 2020 por 'Punkaland, la tierra prometida'”.Asimismo, Isabel Quiroz ha sido becaria PECDA Veracruz, donde actualmente radica, por “La vida extra y ordinaria de Filomena Jiménez”, obra seleccionada en la Muestra Estatal de Artes Escénicas Veracruz 2020.“En cada uno de estos textos dramáticos, la música es un poderoso elemento de cohesión escénica y conceptual, el misterio que envuelve a los personajes de Isabel Quiroz suele acorralarlos en sus límites, que en este caso suenan a Glam, Punk y Rock”, explicó Ric Rodríguez.“The Pink Flamingos serán interpretados por Said Vázquez Chacón como Jimmy “El Pirata”, Edy Salomón Méndez como “Freedy El Mudo Royal” y el mencionado Ric Rodríguez como “Johnny Flamingo”, en una producción a la que se suma el Colectivo Santa Anna, grupo artístico enfocado a la difusión de la escena musical de Xalapa”.También participan en el montaje Moni Ruiz-Bravo y José Ramón Aguilar en la asistencia técnica, iluminación y sonorización, en colaboración con la compañía Noctámbulos Colectivo.La cita es para este viernes 1° de octubre, a las 20:00 horas en Casa13 (Callejón del Álamo #14, Xalapa, Veracruz). Se recomienda reservar su lugar al teléfono 2281 323174 así como en las redes de @TeatroGlamAndRoll y @SantaAnnaCC en Facebook e Instagram.Esta tarde se murió el “Pink Flamingo”. En todas las noticias, ahí está. Pobre Cherry Sour, su ex novia (y ex inspiración creativa), ella va a la cárcel; mientras Johnny Flamingo confía en que ahora, desde el Más Allá, podrá convertirse en una estrella del Glam Rock a nivel mundial.La banda, The Pink Flamingos, llora con sus fans. El Pirata y El Mudo están inconsolables; Cherry Sour todavía no puede creer que ese, su patético exnovio, sea una famosa personalidad de rancho. Todo mundo lo conocía, todos le aplaudían y ahora, todos se lamentan.Cherry no, ella ríe, felizmente incriminada con una navaja ensangrentada, su departamento como escena de un famoso crimen donde quedó el cuerpo de Johhny Flamingo. Cada uno canta la versión de su historia. Él en el limbo, ella en un cuarto de interrogatorio.A pesar de la tragedia, Johnny está contento, ahora muerto su fama subirá, su único disco será codiciado y estará más cerca de su sueño. Cherry Sour no debería quejarse, al menos le quedarán las canciones y una específicamente ha estado sonando en la radio con su nombre…“Ella es Cherry, she’s my Cherry Sour, la vida pudo ser muy cruel. Pero me ama and that’s all good. She is my Cherry, Cherry Sour”.