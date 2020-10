“Complicado” hacer pruebas de ADN a cuerpos de fosa en Río Blanco: Diputada

Ante las quejas del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba- Córdoba, en referencia a que no se han hecho los exámenes de ADN a los cuerpos encontrados en una fosa en Río Blanco, la diputada local, María Esther López Callejas, justificó que estas no se han efectuado porque es un proceso complicado.



"Díganme en este tema cuántos desaparecidos tenemos en el Estado. No es tan sencillo que se puedan hacer las pruebas porque llevan un proceso y es largo".



De igual forma presumió que ha apoyado junto con otros compañeros de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, a las familias de los desaparecidos que buscan en fosas clandestinas.



"Desde que nosotros nos sumamos a estas reuniones que han sido por más de tres horas con la comisión hemos apoyado. Su servidora, por ejemplo, en algún momento que estuvieron buscando en una fosa clandestina que se encontró, brindamos comida a las personas que estaban en el lugar. Estuvimos ayudándoles, les mandábamos las sillas, las mesas, la comida".



Aunque dijo que ella solo es vocal y que quien podría hablar mejor sobre el tema es la presidenta de la comisión. "Sería más apropiado que hablaran con la presidenta que tiene las reuniones más cerca con los colectivos".