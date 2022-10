“Con mentiras”, dicen que Veracruz es inseguro: MORENA

El dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, criticó que la oposición en Veracruz cierre los ojos ante lo que pasa en estados gobernados por sus partidos, como Chihuahua, Jalisco y el Estado de México, donde se presentan altos índices de inseguridad, no obstante, atacan a la entidad veracruzana sin argumentos.“Quieren mostrar con mentiras una realidad que no existe en Veracruz”, aseveró al agregar que no tienen éxito en manchar el trabajo que el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez está realizando por los veracruzanos.De igual modo, refirió que se emitió un comunicado firmado por integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, así como Diputados y Diputadas Federales y Locales, donde señalan que con campañas la oposición busca sin éxito denostar la figura de un gobernador honesto y capaz que enfrentar con valor a la delincuencia.“Nuestros adversarios no lo entienden y por eso no logran obtener la confianza de los veracruzanos, hay que decirlo claro y conciso; la ciudadanía está al cien con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, porque ven en él a alguien que ha logrado sacar a Veracruz del grupo de 10 estados del país con la mayor incidencia de homicidios dolosos, y redujo la incidencia en secuestros y feminicidios”, recalcó.En este sentido, dejó en claro que quienes conforman el Comité Ejecutivo Estatal del partido, así como los Diputados y Diputadas Locales y Federales de Morena, respaldan al gobernador y recordó que tan solo en el mes de enero a agosto de este año, se logró reducir en un 17.5% la incidencia de homicidios dolosos, y en el pasado mes de septiembre esa disminución fue de un 25%”.De igual modo, Esteban Ramírez dijo que los veracruzanos están con Cuitláhuac García y ya no se dejan engañar con campañas de la oposición que están llenas de mentiras.“La oposición se cierra ante lo que pasa en otros estados gobernados por miembros de sus partidos, como Chihuahua en donde gobierna el PAN, el Estado de México gobernado por el PRI, o Jalisco, gobernado por MC” concluyó al reiterar que en Veracruz se están dando resultados y los ciudadanos lo han observado, por lo que han mantenido su respaldo al gobernador y su equipo con la cuarta transformación.