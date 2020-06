"¡COVID no existe!": Acusan a médicos del CAE en Xalapa de “matar” a paciente

"¡El COVID no existe!", reclamó Rigoberto Caballero, quien dice ser hermano de una persona fallecida, de nombre Carlos, en el Centro de Alta Especialidad de Xalapa (CAE) por síntomas similares al coronavirus.



El usuario de Facebook denunció en una transmisión que circula en redes sociales que su familiar ingresó al Hospital de Perote y de allí, los médicos lo transfirieron al Centro de Alta Especialidad, donde perdió la vida de forma sospechosa en su opinión pues “sólo debían limpiar sus pulmones”.



Sin embargo, en el video acusa al personal del hospital de darle muerte a su hermano de 28 años y practicante de boxeo en un gimnasio particular, afirmando que fue “un campeón”, incitando a los ciudadanos a exigir resultados.



"Truncaron la vida de un campeón cabrones, (...) esta transmisión hoy la hago por la negligencia de este hospital (de Perote), ellos canalizaran para el CEM (Centro de Alta Especialidad, actualmente CAE) y fue para que me lo mataran", reclamó Rigoberto Caballero, con varias palabras altisonantes.



En la transmisión rechazó la existencia del virus y dijo que el Gobierno "está matando" a las personas.



Otra integrante del sepelio, que dijo ser el padre del fallecido, igual acusó a los médicos del CAE de “matar a su hijo”.



"Me mataron a mi hijo, estos perros me lo mataron, dijeron que no tenía, mataron a mis hijos, en Xalapa hay más de 50 casos que han muerto por lo mismo y mi hijo entró caminando (al hospital)", acusó.



La transmisión muestra mujeres, niños y ancianos en medio de un sepelio rumbo al entierro de Carlos.



Rigoberto dijo ya van dos casos de familiares que fallecen por coronavirus, su hermano y su esposa, pero lanzó un reto al Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Obrador: yo voté por ti, pensé que iba a haber el cambio, buscaban al PRI y al PAN y tú nos saliste peor, esta madre es por esta gasolina, ya súbanla" aseguró.