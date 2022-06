¿Cubrir el rostro a policías? Reclamo a SSP desata debate en redes

Comentarios en la red social Facebook de alcalorpolitico.com.com despertaron un activo debate la tarde del pasado martes, a raíz de la exigencia de Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas de descubrir el rostro de policías estatales en servicio.El martes 31, durante la disculpa pública del Gobierno de Veracruz por la desaparición de cuatro jóvenes dentro del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, la activista Belén González reclamó al secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, que los agentes de la Estatal utilicen capuchas.Así, se exigió que se puede identificar a los uniformados en acción, lo mismo que los vehículos en que circulan, práctica que se hizo común desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y la incorporación de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) del Ejército.Las expresiones de la activista generaron 485 comentarios en el Facebook de este diario en línea, unos a favor de que los gendarmes continúen con el resto cubierto y otros, que se lo descubran.En pro se expresó una usuaria, quien hizo énfasis que el anonimato tras el pasamontañas deja la constancia que el servicio lo prestó un policía común y no un ciudadano que pueda vivir a la vuelta de la esquina.Además, destacó el hecho que el rostro no sólo se protege de la vista de las personas, sino que protege a los gendarmes en su viaje en la patrulla.“Lamentablemente ese horrible pasamontañas es el único método que resguarda la integridad facial del individuo, lo mismo sucede con el casco y los goggles de seguridad, por ende los últimos dan protección a la vista y el encéfalo cuando se viaja en la parte trasera de una patrulla y ésta alcanza una trayectoria a velocidad impidiendo que impacte en el rostro cualquier tipo de material, estos en su mayoría van desde piedritas hasta insectos por poner un ejemplo”.Otro usuario coincidió que se protege el rostro para evitar agravios contra la familia de los policías por temas de protocolo de seguridad.“No es un asunto sólo de Veracruz, o de la Capital. Es un protocolo de seguridad a nivel nacional, que los elementos de Seguridad Pública realicen su labor con el rostro cubierto. Por seguridad de ellos mismos y de su familia”.Añadió otra usuaria: “Lamentablemente todo puede ser contraproducente, al quitarse el pasamontaña, si detienen a bandas delictivas después son conocidos y hasta con la familia arremeten y si los traen ellos también son partícipes de actos insolentes. Todos es complicado. Es para pensar, todos estamos desconfiando de todos…”Otro usuario reprochó: “Estos activistas piden se descubran la cara los polis para identificarlos y luego pasar la información a sus malandros para desparecerlos. Todo es plan con maña... Todo esto es una mafia”.“El pasamontañas no es parte del uniforme... y tienen que portar un credencial visible para poder ser identificados… ya andan peor que Robocop… traen un chingo de mochilas en el cuerpo que no les permiten tener movimiento”, secundó otro.Otro usuario de la red igual ironizó que ante los comentarios, ya los policías no porten armas, ni uniformes.“Ya que también no usen armas ni uniformes jajaja, ya la gente como paga impuestos piensa que un servidor público es una persona que tiene que cumplir sus caprichos; son fuerzas del orden público, señores, entiendan eso y ellos igual pagan impuestos”.“Totalmente de acuerdo que no usen pasamontañas porque el que nada debe nada teme. Así lo pensarán 2 veces antes de hacer algún mal actuar aunque muchos digan que son obligados a hacerlo, de este modo si no se quieren identificar cuando menos conoce uno sus rostros porque muchos sí ocupan su posición de trabajo para pasarse de lanza con la ciudadanía... obviamente no todos los policías son iguales pero por unos pagan todos lamentablemente”, publicó un usuario contra el uso del pasamontañas.“Así si se sienten protegidos pero si dieran la cara y se identificaran con su nombre otra cosa sería… Luego andan de puñetones cuando les llega una notificación de asuntos internos”, añadió uno más en contra.“De acuerdo porque al saber que no se pueden identificar del rostro hacen más fechorías y abusos de poder” comentó otro usuario.“Totalmente de acuerdo, qué bueno que se tomen esas medidas, espero y procedan después las denuncias será un camino difícil pero así se empiezan generar cambios y conciencia por parte del abuso de autoridad en la entidad veracruzana, un paso a la vez” apuntó otro suscriptor.“Muchos de ellos son gente sin principios, delincuentes que nada más entraron a la policía porque es lo único que los acepta, porque ni la SEDENA ni la MARINA los aceptó. Gente que no tiene valor moral, civil, ética. Mienten para fabricar, inventar delitos o acusar de algo. Por eso el uso de sus máscaras. Por eso no te dan la cara, que no digan que es para proteger a su familia, si no hacen mal no tienen por qué esconderse”, sostuvo.