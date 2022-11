“De la L a la Q”, espacio televisivo de RTV dedicado a la comunidad LGBTTIQ

“De la L a la Q”, es el nombre de la serie televisiva sobre diversidad sexual que anoche fue presentada a los medios de comunicación, a la que asistieron Mauricio Villa Amezcua, subdirector de Televisión, de Radio Televisión de Veracruz (RTV), y Victoria Guerrero Cazarín, productora en RTV, responsable de la producción general del programa que se trasmitirá a partir del viernes 9 de diciembre.La productora Vicky Guerrero Cazarín señaló que “como productora me di cuenta que hacía falta un espacio dedicado a la comunidad LGBTTIQ, que hablara de todo. El objetivo del programa es que se les dé voz a todos aquellos que no lo han tenido, un espacio para compartir sus vivencias. El proceso fue más complejo de lo esperado. Nos dimos cuenta que no sabíamos, que carecíamos de información. Creíamos saber sobre el tema pero realmente no. Por eso agradezco mucho la capacitación que nos dieron. Tuvimos mucha capacitación con profesionales. En cada una de las entrevistas crecimos”.La productora Guerrero Cazarín señaló que este programa muestra de viva voz, a personajes e investigadores que hablan de la discriminación ejercida por la diferencia en la orientación sexual, identidad o expresión de género, que lejos de ser casos aislados se manifiestan en acciones repetidas y generalizadas, sobre la base de estereotipos que restringen los derechos de estas personas.“Este es mi segundo proyecto con la Universidad Veracruzana, pero más que una coproducción la veo como una continuidad entre amigos. Agradezco mucho el que podamos contar historias en una narrativa visual fluida e informada”, dijo.Entre los presentadores, además de los conductores, estaban la maestra Anabel Ojeda Gutiérrez, coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana; el maestro Pastor Medina Reyes, encargado de proyectos específicos de TeleUV, en representación de la licenciada Arleth Barradas, jefa de TeleUV; Katia Escalante Vera, encargada de promoción y vinculación de TeleUV.esbiana, mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres.ay, hombre que se siente atraído erótica y afectivamente por hombres.isexual, personas que sienten atracción erótica afectiva, por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género, así como de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.ransgénero, personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan por una reasignación hormonal.ransexual, personas que se sienten y conciben a sí mismas, como pertenecientes al género y al sexo opuesto a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo opuesto a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento y pueden optar por una intervención quirúrgica.ravesti, personas que gustan presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.ntersexual, el término intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo.ueer, personas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular”.